Na galakoncerte Folklór vo fraku zaspievajú hviezdy opery či popu

Bratislava 16. júna (TASR) - Bratislavský hrad ponúkne 25. júna galakoncert Folklór vo fraku, na ktorom zaznejú najkrajšie slovenské ľudové piesne. Najpopulárnejšie ľudovky v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu zaspievajú Adriana Kučerová, Katarína Knechtová, Miroslav Dvorský, Filip Tůma a Ondrej Kandráč pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Tak ako väčšina Slovákov, aj my považujeme ľudové piesne za národné bohatstvo, a preto sme hľadali a zvažovali spolu s dirigentom Adrianom Kokošom nové možnosti ich prezentácie na najvyššej umeleckej úrovni. Napriek tomu, že už názov hovorí o ľudovom umení, myslíme si, že táto forma prezentácie si nájde svoje miesto aj v koncertných sálach. A aj na mieste, ktoré je symbolom Slovenska. Okrem toho veríme, že táto nová forma umeleckého spracovania dokáže zaujať divákov všetkých vekových skupín,“ uviedol pre médiá organizátor koncertu Štefan Bernát.



Na pódiu sa predstaví vyše 100 účinkujúcich vo veku od desiatich do 65 rokov zo všetkých kútov Slovenska. Organizátor chce zaujať nielen odborníkov a obdivovateľov slovenského folklóru, ale aj širokú verejnosť, a hlavne generáciu mladých ľudí. Najpopulárnejšie slovenské ľudové piesne odznejú v podaní opernej divy Adriany Kučerovej, sólistu Opery SND Miroslava Dvorského, herca a operného speváka Filipa Tůmu, poprockovej hviezdy Kataríny Knechtovej a populárneho folkloristu Ondreja Kandráča. Nebude chýbať ani legendárny spevácky zbor Lúčnica za sprievodu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a hudobného zoskupenia Kandráčovci pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša.



„Je to pre mňa hudobne veľmi zaujímavé podujatie. Pôjde o ľudové piesne prerobené pre symfonický orchester. Teším sa, že ja si zaspievam východoslovenské pesničky. Milujem folklór. A čím som staršia, tým ho mám radšej, a tým viac ma fascinuje. Máme byť na čo pyšní, pretože naše piesne sú prekrásne. Každý kraj má tie svoje. A vôbec to nie je jednoduchý žáner, spievať ľudové piesne je pre mňa vždy pocta,“ doplnila Knechtová.