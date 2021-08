Na Gemer sa po ôsmich rokoch vráti divadelný festival Tempus Art

Rožňava 30. augusta (TASR) – Po ôsmich rokoch sa na horný Gemer vracia Medzinárodný divadelný festival alternatívnych divadiel Tempus Art. V Rožňave privíta celkom 11 divadelných súborov, okrem domácich umelcov sa predstavia i hostia z Poľska, Česka, Maďarska či Francúzska. TASR o tom informovala manažérka festivalu Petra Nagyová.



Divadelný festival Tempus Art sa v Rožňave uskutoční od 16. do 19. septembra, program predstavením Franz W. otvorí Mestské divadlo Actores, ktoré v spolupráci s mestom Rožňava festival i organizuje. Zo slovenskej scény sa na podujatí predstaví napríklad Divadlo Astorka Korzo '90 či divadlo Teatro Tatro.



„Zo zahraničných hosťujúcich súborov určite zaujme niekoľkonásobne ocenená úspešná inscenácia Záhradníček v podaní pražského divadelného spolku Jedl. Rôznorodosť a pestrosť piateho ročníka festivalu podčiarkuje predstavenie In Time v podaní Maďarskej spoločnosti pre súčasný tanec Frenk_Ak Company Budapešť,“ doplnila Nagyová.



Štvordňový festival prinesie do Rožňavy aj divadelný sprievod mestom v podaní poľských hercov z Teatr Akt, či pouličnú cirkusovú show francúzskych umelcov. V rámci sprievodných aktivít návštevníkov čaká i premietanie dokumentárnej tvorby a krátkych filmov študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici, či ranné a večerné diskusie s režisérmi a hercami. Pripravené sú aj predstavenia a program pre deti v cykle Tempus Art Deťom.



„Naším zámerom je vytvárať nové inšpirácie a obsahy v oblastiach kultúrneho života, ale aj hľadať možnosti na rozvoj turizmu a ako propagovať región, ktorý sa stáva čoraz viac navštevovaný,” uviedol Róbert Kobezda z Mestského divadla Actores.



Medzinárodný divadelný festival Tempus Art sa koná pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave a jeho súčasťou bude i slávnostné udelenie Ceny diváka. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.