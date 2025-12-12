Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Gypsy Jazz Festival bude aj bulharský hudobník Damyan Dimov

Pozvanie na festival prijal bulharský hudobník Damyan Dimov so svojím triom, ktorý spája tradičný bulharský folklór s jazzovými prvkami.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský rozhlas v Bratislave bude v piatok dejiskom 14. ročníka Gypsy Jazz Festivalu. Podujatie, ktoré v roku 2011 založil skladateľ, producent, promotér a pedagóg Milo Suchomel, je zamerané na world music, jazz s etnickými prvkami, fusion music, rómsku, jazzovú a vážnu hudbu.

Zámerom je výrazne obohatiť slovenskú hudobnú kultúru o spoluprácu so zahraničnými renomovanými umelcami a spájať hudobníkov svetového významu s domácimi talentami,“ uvádzajú organizátori festivalu s pestrou dramaturgiou.

Pozvanie na festival prijal bulharský hudobník Damyan Dimov so svojím triom, ktorý spája tradičný bulharský folklór s jazzovými prvkami. Organizátor festivalu Milo Suchomel ponúka v aktuálnom ročníku Gypsy Jazz Festivalu jeho bláznivé zoskupenie s názvom Šalefuky, ktoré budú hostiť podľa Suchomela famóznych svetových a domácich umelcov.

Zaujímavá bude spolupráca s francúzskym fenomenálnym saxofonistom Baptistom Herbinom, ktorý sa nám predstavil na predošlom ročníku ako sólista Milo Suchomel Orchestra,“ dodávajú organizátori festivalu, na ktorom sa predstavia aj hudobníci zo Slovenska - Róbert Vizvári (basová gitara) a Drahoslav Bango (klavír). Vrcholom večera má byť vystúpenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
