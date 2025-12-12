< sekcia Kultúra
Na Gypsy Jazz Festival bude aj bulharský hudobník Damyan Dimov
Pozvanie na festival prijal bulharský hudobník Damyan Dimov so svojím triom, ktorý spája tradičný bulharský folklór s jazzovými prvkami.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský rozhlas v Bratislave bude v piatok dejiskom 14. ročníka Gypsy Jazz Festivalu. Podujatie, ktoré v roku 2011 založil skladateľ, producent, promotér a pedagóg Milo Suchomel, je zamerané na world music, jazz s etnickými prvkami, fusion music, rómsku, jazzovú a vážnu hudbu.
„Zámerom je výrazne obohatiť slovenskú hudobnú kultúru o spoluprácu so zahraničnými renomovanými umelcami a spájať hudobníkov svetového významu s domácimi talentami,“ uvádzajú organizátori festivalu s pestrou dramaturgiou.
Pozvanie na festival prijal bulharský hudobník Damyan Dimov so svojím triom, ktorý spája tradičný bulharský folklór s jazzovými prvkami. Organizátor festivalu Milo Suchomel ponúka v aktuálnom ročníku Gypsy Jazz Festivalu jeho bláznivé zoskupenie s názvom Šalefuky, ktoré budú hostiť podľa Suchomela famóznych svetových a domácich umelcov.
„Zaujímavá bude spolupráca s francúzskym fenomenálnym saxofonistom Baptistom Herbinom, ktorý sa nám predstavil na predošlom ročníku ako sólista Milo Suchomel Orchestra,“ dodávajú organizátori festivalu, na ktorom sa predstavia aj hudobníci zo Slovenska - Róbert Vizvári (basová gitara) a Drahoslav Bango (klavír). Vrcholom večera má byť vystúpenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
„Zámerom je výrazne obohatiť slovenskú hudobnú kultúru o spoluprácu so zahraničnými renomovanými umelcami a spájať hudobníkov svetového významu s domácimi talentami,“ uvádzajú organizátori festivalu s pestrou dramaturgiou.
Pozvanie na festival prijal bulharský hudobník Damyan Dimov so svojím triom, ktorý spája tradičný bulharský folklór s jazzovými prvkami. Organizátor festivalu Milo Suchomel ponúka v aktuálnom ročníku Gypsy Jazz Festivalu jeho bláznivé zoskupenie s názvom Šalefuky, ktoré budú hostiť podľa Suchomela famóznych svetových a domácich umelcov.
„Zaujímavá bude spolupráca s francúzskym fenomenálnym saxofonistom Baptistom Herbinom, ktorý sa nám predstavil na predošlom ročníku ako sólista Milo Suchomel Orchestra,“ dodávajú organizátori festivalu, na ktorom sa predstavia aj hudobníci zo Slovenska - Róbert Vizvári (basová gitara) a Drahoslav Bango (klavír). Vrcholom večera má byť vystúpenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.