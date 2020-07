Na Hrad Devín sa vrátia rytieri, priblížia obdobie renesancie

Bratislava 26. júla (TASR) – Na bratislavský Hrad Devín sa opäť vrátia rytieri. Návštevníkov prvú augustovú sobotu (1. 8.) prenesú do obdobia "pestrej, nepokojnej a búrlivej" renesancie. Informuje o tom mestská časť Devín na svojej webovej stránke.



Návštevníci budú môcť nahliadnuť do života profesionálnych žoldnierov, tzv. landsknechtov, z prvej polovice 16. storočia, ktorým život "spestrovali" nielen vojny, ale aj markytánky. Tešiť sa môžu aj na Uhorský rytiersky turnaj, v ktorom podľa organizátorov dôjde k stretom odvážnych bojovníkov na koňoch, ale aj ich rozličných kultúr. Chýbať nebudú ani orientálne tance, recitál renesančnej hudby a poézie či streľba z luku a kuše v dobovej strelnici.



Organizátori zároveň upozorňujú na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení. "Počet návštevníkov bude priebežne kontrolovaný tak, aby sa na hrade nachádzal maximálne povolený počet 1000 osôb," poznamenávajú.



Hrad by sa mal otvoriť o 10.00 h, jeho uzatvorenie naplánovali po záverečnom ceremoniáli podujatia na 18.00 h.