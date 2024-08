Na hrade Devín zaspievajú tri slovenské divy

Bratislava 16. augusta (TASR) - Tribute To Freedom - Pocta slobode je názov koncertu, ktorý sa v piatok uskutoční na hrade Devín. Na pamätnom mieste budú v 15. ročníku podujatia vystupovať tri slovenské divy - Jana Kirschner, Katarína Knechtová a Sima Magušinová. "Exkluzivita tohto projektu je v tom, že ešte nikdy spoločne na jednom pódiu nekoncertovali," hovorí k vystúpeniu troch popredných slovenských speváčok Jana Vachová, organizátorka koncertu, ktorý pripomína výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, 80. výročie Slovenského národného povstania (SNP) a výročie pádu Železnej opony.



Hrad Devín patrí medzi najimpozantnejšie historické miesta strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. V dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia sa Devín stal jedným z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení druhej svetovej vojny sa priamo pod ním tiahla Železná opona. Devín je v tejto oblasti symbolom pre celú krajinu a postupne sa stáva pamätným miestom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska.



Prvý koncert Pocta slobode sa konal v auguste 2009 pri príležitosti 20. výročia pádu Železnej opony. Hviezdami predchádzajúcich ročníkov boli popri slovenských a českých umelcoch aj speváčka Sinead O'Connor, Jon Anderson, spevák známej artrockovej skupiny Yes, Eric Burdon a kapela The Animals či Electric Light Orchestra.



Začiatok koncertu, ktorý bude oslavou hudby a slobody, je o 18.30 h. Organizátori avizujú, že brány na hrade sa otvárajú o 17.00 h.