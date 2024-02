Na hrade Modrý Kameň pripravujú výstavu o osudoch Rómov na Slovensku

Modrý Kameň 26. februára (TASR) - Na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pripravujú reprízu výstavy s názvom Príbeh detí vetra. Ukáže skutočný príbeh a osudy Rómov na Slovensku. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.



Dodala, že pre verejnosť bude k dispozícii od 1. marca do 15. mája vo výstavných priestoroch múzea a barokovej sále na hrade. Výstavu pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Historická časť výstavy sa zaoberá najvýznamnejšími medzníkmi dejín rómskeho etnika na Slovensku.



"Je to od 14. storočia, ku ktorému sa viaže pravdepodobne najstaršia zmienka o Rómoch na našom území, až po 90. roky 20. storočia," spresnila. Časť výstavy venujú kultúre Rómov. Návštevníkom to umožní nazrieť do ich sveta a zistiť, čo ľudí z rôznych spoločenstiev spája a čo je naopak špecifické. Záujemcovia budú mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými rómskymi remeslami, s tradičnými spôsobmi bývania, stravovania, s rómskou hudbou, vierou a náboženstvom. "Posledná časť prezentuje činnosť organizácií, ktoré zastupujú rómsku menšinu na Slovensku. Sú to aj inštitúcie, ktoré dokumentujú a prezentujú históriu rómskeho etnika, jeho kultúru a život," pripomenula.



Textová časť výstavy je v trojjazyčnej mutácii, a to v slovenskej, rómskej a anglickej. Doplnili ju obrazovým materiálom, ako aj trojrozmernými zbierkovými predmetmi a modelmi. Tie na výstavu požičalo Slovenské národné múzeum v Martine a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.



Hrad Modrý Kameň otvoril v roku 2023 letnú turistickú sezónu koncom apríla a trvala do 31. októbra. Za tento čas ho navštívilo 23.942 turistov. "V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 3428," uviedla Ďuríková.