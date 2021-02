Na Jána a Martinu budú spomínať aj na on-line koncerte Memento

Bratislava 21. februára (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie pripravil na nedeľu on-line koncert Memento venovaný Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Na spomienkovom podujatí zaznejú diela Johanna Sebastiana Bacha, Igora Stravinského, Paula Hindemitha, Astora Piazzollu či rómskej ľudovej piesne. Súčasťou on-line koncertu bude aj skladba slovenského skladateľa Martina Burlasa Black Swan, ktorá vznikla ako reakcia na nešťastnú udalosť a je venovaná zavraždeným snúbencom.



"Pred tromi rokmi zavraždili mladého novinára Jána a jeho snúbenicu Martinu. Na Slovensku radi skoro zabúdame, príliš skoro. My však nechceme zabudnúť, lebo na túto tragédiu zabudnúť nemožno," uviedol k podujatiu violončelista a riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták. Ďalej poznamenal, že mnohé kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal, sa teraz vyšetrujú: "Zmárnené životy to však nevráti. Hudbou chceme poďakovať, vyjadriť spolupatričnosť s rodinami obidvoch mladých ľudí a dať najavo, že nezabudneme na deň, ktorý na Slovensku ostane už navždy 'mementom'."



On-line koncert so začiatkom o 20.00 h sa uskutoční v spolupráci s Klubom pod lampou. Streamovaný bude live na sociálnych sieťach organizátorov.