Na Kežmarskom hrade pripravili pre deti netradičnú prehliadku

Kežmarok 30. mája (TASR) – Na Kežmarskom hrade oslávia v nedeľu blížiaci sa Medzinárodný deň detí (MDD) netradičnou prehliadkou Tajomná komnata. Deti počas nej budú hľadať ukryté slová, ktoré ich privedú k pokladu.



„Slová, ktoré nájdu v miestnostiach hradu, spoja do hesla. Keď ho povedia Čiernej pani, dostanú nejakú odmenu. Ide o individuálnu aktivitu počas bežných prehliadok hradu. Do tejto hry sa tak môžu zapojiť v čase od 9.00 do 16.00 h,“ povedala pre TASR lektorka hradu Mia Navrátilová. Pripomenula, že pre deti do 15 rokov bude vstup bezplatný.



Rodiny s deťmi podľa nej môžu v rámci prehliadky vidieť viacero expozícií, ktoré Múzeum v Kežmarku má. Pripomenula tiež, že pre návštevníkov sú naďalej v platnosti protiepidemické opatrenia. „Čo sa týka samotnej návštevnosti hradu, tak sa to rozbieha, aj keď pomaly,“ doplnila.