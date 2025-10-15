< sekcia Kultúra
Na knižnom veľtrhu v Nemecku sa predstaví Nicol Hochholczerová
Jej autobiografický titul o kontroverznej téme nerovného ľúbostného vzťahu dospievajúceho dievčaťa so starším učiteľom na umeleckej škole bol doposiaľ preložený do ôsmich jazykov.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 15. októbra (TASR) - Slovenská autorka Nicol Hochholczerová predstaví svoj debut „Táto izba sa nedá zjesť“ na jednom z najvýznamnejších medzinárodných knižných veľtrhov vo Frankfurte nad Mohanom. Jej autobiografický titul o kontroverznej téme nerovného ľúbostného vzťahu dospievajúceho dievčaťa so starším učiteľom na umeleckej škole bol doposiaľ preložený do ôsmich jazykov. TASR o tom informovalo Slovenské literárne centrum (SLC).
Na Frankfurtskom knižnom veľtrhu sa od 15. do 19. októbra predstaví 4000 vystavovateľov z 92 krajín. Čestným hosťom aktuálneho 77. ročníka sú Filipíny, ktoré na vyše 70 podujatiach uvedú približne 100 autorov a autoriek a ďalších literárnych aktérov.
SLC predstaví v národnom stánku produkciu viac ako štyridsať slovenských vydavateľských subjektov. Záujemcovia o súčasnú slovenskú literatúru si budú môcť prezrieť knihy nominované na najvýznamnejšie slovenské literárne ocenenie Anasoft litera, novinky zo slovenských vydavateľstiev a tiež preklady pôvodnej slovenskej literatúry do cudzích jazykov, ktoré vznikli aj vďaka podpore grantového programu SLOLIA.
Kniha „Táto izba sa nedá zjesť“ bola preložená do angličtiny, bulharčiny, češtiny, macedónčiny, nemčiny, poľštiny, srbčiny a ukrajinčiny a pripravujú sa španielsky a fínsky preklad. Bola nominovaná na Hotlist 2025 - zoznam najlepších kníh z nezávislých vydavateľstiev v nemeckojazyčných krajinách. Čítačka a rozhovor s autorkou sa na veľtrhu uskutoční 19. októbra.
V stredu privíta slovenský stánok viacerých zahraničných hostí, vrátane vydavateľov a prekladateľov, a vo štvrtok ho navštívia účastníci Špeciálneho programu pre vydavateľov z Ukrajiny a susedných krajín.
Frankfurtský knižný veľtrh bude hostiť približne 1000 autorov a autoriek. Z viacerých prominentných hostí vystúpia napríklad nositeľka Nobelovej ceny za mier – filipínsko-americká novinárka Maria Ressaová či bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.
Na veľtrhu sú tiež naplánované podujatia venované ľudským právam, slobode vyjadrovania a stratégiám demokratického odporu voči autoritárstvu a populizmu. Jednou z hlavných tém bude aj vplyv umelej inteligencie na knižný trh vrátane automatizovaného generovania textov, prekladov vznikajúcich s podporou AI a nových distribučných modelov.
