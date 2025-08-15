< sekcia Kultúra
Na koncerte Pocta slobode vystúpi Tublatanka aj R. Grigorov
Organizátori pripomínajú, že samotné miesto koncertu, Hrad Devín, je jedným z najimpozantnejších historických miest strednej Európy.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Hrad Devín bude v piatok dejiskom festivalového koncertu Tribute to Freedom - Pocta slobode. Návštevníci sa môžu tešiť na večer s legendami slovenskej hudobnej scény. Na jednom pódiu pod devínskym bralom vystúpia skupiny Tublatanka a Metalinda, spevák Robo Grigorov a speváčka Beáta Dubasová. Ide o 16. ročník podujatia, ktoré hudbou oslavuje jednu z najväčších hodnôt a pripomína význam slobody.
„Je dramaturgickou oslavou hudobnej scény, ktorá ako ‚Nová vlna slovenskej populárnej hudby‘ vznikla v 80. rokoch minulého storočia, reprezentovaná výnimočnými umelcami a skupinami,“ uvádzajú organizátori k aktuálnemu ročníku podujatia Tribute to Freedom - Pocta slobode. Koncert na bratislavskom hrade Devín je od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave, s presahom na celé Slovensko.
„Svojím obsahom je na Slovensku jedinečné, pretože prostredníctvom umeleckého programu si pripomína aj význam slobody pre národ i človeka samotného, s pripomienkou novodobej histórie nášho národa, ktorá je spojená so zápasom o slobodu: SNP, okupácia, Nežná revolúcia,“ približuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman podujatie prepájajúce umenie a históriu.
Organizátori pripomínajú, že samotné miesto koncertu, Hrad Devín, je jedným z najimpozantnejších historických miest strednej Európy. Mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. „Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení 2. svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona,“ poznamenáva BSK s tým, že Devín je v tejto oblasti symbolom slobody pre celú krajinu a postupne sa stáva významným historickým a pamätným miestom pre všetkých občanov Slovenska.
Podujatie sa začne o 18.30 h.
„Je dramaturgickou oslavou hudobnej scény, ktorá ako ‚Nová vlna slovenskej populárnej hudby‘ vznikla v 80. rokoch minulého storočia, reprezentovaná výnimočnými umelcami a skupinami,“ uvádzajú organizátori k aktuálnemu ročníku podujatia Tribute to Freedom - Pocta slobode. Koncert na bratislavskom hrade Devín je od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave, s presahom na celé Slovensko.
„Svojím obsahom je na Slovensku jedinečné, pretože prostredníctvom umeleckého programu si pripomína aj význam slobody pre národ i človeka samotného, s pripomienkou novodobej histórie nášho národa, ktorá je spojená so zápasom o slobodu: SNP, okupácia, Nežná revolúcia,“ približuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman podujatie prepájajúce umenie a históriu.
Organizátori pripomínajú, že samotné miesto koncertu, Hrad Devín, je jedným z najimpozantnejších historických miest strednej Európy. Mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. „Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení 2. svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona,“ poznamenáva BSK s tým, že Devín je v tejto oblasti symbolom slobody pre celú krajinu a postupne sa stáva významným historickým a pamätným miestom pre všetkých občanov Slovenska.
Podujatie sa začne o 18.30 h.