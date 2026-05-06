Na konci leta vyjde veľká obrazová biografia Hany Zagorovej
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Na konci leta vyjde veľká obrazová biografia Hany Zagorovej. Informáciu o pripravovanej knihe, ktorá vyjde pri príležitosti nedožitých 80. narodenín českej speváčky, textárky, herečky a moderátorky, zverejnil na sociálnej sieti jej manžel Štefan Margita.
Spresnil, že obrazovú biografiu s podtitulom Žít tady a teď, mapujúcu život a kariéru Zagorovej, budú tvoriť doteraz nezverejnené fotografie. „Biografia vzniká v spolupráci s Pavlom Hénikom a bude zároveň tichou, ale silnou pripomienkou Hankiných nedožitých osemdesiatin,“ dodal operný spevák. Kniha má priniesť komplexný pohľad na život ikony českej populárnej hudby, ktorá zomrela 26. augusta 2022.
Hana Zagorová (1946 - 2022) patrila medzi najznámejšie české speváčky. Naspievala takmer 900 piesní a získala mnoho ocenení. V ankete Zlatý slávik sa stala druhou najúspešnejšou medzi ženami hneď po Lucii Bílej. Preslávili ju skladby Já jsem tvá neznámá, Gvendolína alebo Maluj zase obrázky. V triu s Petrom Kotvaldom a Stanislavom Hložkom naspievali piesne Holky z naší školky, Spěchám alebo ústrednú skladbu pre seriál Sanitka Můj čas. Natáčala televízny program Dluhy Hany Zagorové, s manželom Margitom mali Hogo Fogo, účinkovala v hudobnej komédii Trhák a v roku 2015 ju uviedli do Siene slávy hudobných cien Anděl.
