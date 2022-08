Na Kremnických gagoch sa predstavia opäť i zahraniční umelci

Kremnica 24. augusta (TASR) – Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy prinesie tento rok návštevníkom na ôsmich scénach 117 predstavení umelcov zo Slovenska i zahraničia. V poradí 42. ročník festivalu bude tematicky zameraný na krajiny susediace so Slovenskom. TASR o tom informoval producent festivalu Pavol Kelley.



Na Kremnických gagoch sa počas nadchádzajúceho víkendu v rámci témy Susedia predstavia umelci z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny. Spoločne s umelcami zo Slovenska sa na pódiu objavia aj v originálnom programe Visegrad Kabaret, ktorý má podľa organizátorov ukázať, ako vedia "susedia" stáť na javisku spoločne. Tohtoročné Kremnické gagy odštartujú otváracím ceremoniálom v piatok (26. 8) o 13.00 h, festival potrvá do nedeľného (28. 8.) večera.



"Vďaka uvoľneným opatreniam budeme po dvoch rokoch môcť vidieť aj zahraničné hviezdy. Jednou z najväčších bude katalánska nádielka Orthemis Orchestra. Sľubuje skvelú show, po ktorej sa na klasickú hudbu už nikdy nebudete pozerať ako predtým," uviedol Kelley. Ako dodal, v novej cirkusovej scéne sa vystriedajú rakúski parkúristi Flying Freaks, show s vodnými balónmi z New Yorku Acrobuffos či argentínska cirkusantka Espuma Bruma.



Na Kremnických gagoch podľa Kelleyho tradične nebude chýbať ani zastúpenie slovenskej humornej scény. Diváci sa môžu tešiť napríklad na Štúdio L+S či Radošinské naivné divadlo. Súčasťou festivalu bude tiež nostalgický program Zlaté časy, v ktorom si Eňa Vacvalová, Magda Vášáryová a Ady Hajdu zaspomínajú na Milana Lasicu.



Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy sa v Kremnici prvýkrát konal v roku 1981. Akadémia humoru na podujatí každoročne udeľuje ocenenie Zlatý gunár pre najlepšie umenie daného ročníka. Prezidentského postu sa tento rok ujal Jiří Lábus. Anticenou Trafená hus zas festival reaguje na aktuálne dianie v spoločnosti.