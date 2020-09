Výstava na Mariánskej hore bude venovaná pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Levoča 21. septembra (TASR) - V meste Levoča otvoria v utorok (22. 9.) o 16.00 h výstavu s názvom "Ján Pavol II. a Slovensko" pri príležitosti roku sv. Jána Pavla II. a 100. výročia jeho narodenia. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že výstava je zároveň aj pripomienkou 25. výročia návštevy pápeža v bazilike na Mariánskej hore v Levoči.



„Výstava mapuje fotografiami i textom pápežov vzťah k Slovensku a jeho tri návštevy. Je putovná, tvorí ju 18 panelov a do konca roka ju uvidia návštevníci ešte v Levoči, Prešove a v Košiciach,“ uvádza mesto. Jej autorkou je Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.



Výstava, ktorú otvorí poľský veľvyslanec Krzysztof Strzałka, v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči potrvá do 12. októbra. Návštevníci si ju môžu pozrieť od pondelka do nedele od 08.00 do 20.00 h.