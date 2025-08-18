< sekcia Kultúra
Na festivale v Brusne ocenili Vojtka, Feldeka a Gális Partlovú
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo počas hlavného programu festivalu, ktorý divákom v Brusne priniesol aj výnimočné umelecké zážitky.
Autor TASR
Brusno 18. augusta (TASR) - V obci Brusno pri Banskej Bystrici sa počas uplynulého víkendu uskutočnil v poradí už 18. ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika. Na podujatí tento rok ocenili Ľubomíra Feldeka, Mirku Gális Partlovú a Mariana Vojtka. TASR o tom za organizátorov informovala Andrea Čurná.
Ocenenie Brusnianska brusnica v rámci aktuálneho ročníka festivalu získal spisovateľ Feldek, ktorého dlhoročná literárna a divadelná tvorba zanechala hlbokú stopu aj v oblasti muzikálu. „Organizátori festivalu ocenili najmä jeho jazykovú vynachádzavosť, poetickosť a schopnosť pracovať s rytmom a rýmom, ktoré sú práve pre muzikál mimoriadne cenné,“ uviedla Čurná s tým, že Feldek si cenu prevzal ešte pred konaním festivalu.
Druhú Brusniansku brusnicu si počas slávnostného ceremoniálu prevzala herečka a speváčka Gális Partlová. Tabuľu muzikálovej slávy si prevzal a upevnil na Terase muzikálovej slávy v Brusne tenorista Vojtko. „Brusnianska brusnica a Tabuľa muzikálovej slávy nie sú len cenami, sú pripomienkou, že za každým predstavením stoja skutoční ľudia, ktorí mu dávajú srdce,“ uviedol organizátor podujatia Ján Kubiš.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo počas hlavného programu festivalu, ktorý divákom v Brusne priniesol aj výnimočné umelecké zážitky. Publikum si mohlo vychutnať vystúpenia umelcov ako Ilona Csáková, Marcela Laiferová, Svetlana Nálepková, nechýbali ani tradiční hostia a priatelia festivalu Felix Slováček a Zdeněk Barták.
