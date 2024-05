Na Noc múzeí a galérií v B. Bystrici stačí jedna vstupenka

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Múzeá a galérie v Banskej Bystrici vítajú návštevníkov sobotňajšej Noci múzeí a galérií lákavým programom a zavedú ich na miesta, ktoré počas roka zostávajú pred ich očami ukryté. Prehliadky, workshopy, predstavenia či koncerty potrvajú do 23.00 h.



Ako TASR informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, do kultúrnych stánkov či netradičného pivovaru postačí jedna vstupenka. Slúži zároveň aj ako lístok na historický vlak, ktorý počas Noci múzeí a galérií premáva medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Rovnako platí aj ako lístok na MHD v oboch mestách, v čase od 16.00 h do polnoci.



"Program je nastavený tak, aby mohli návštevníci nahliadnuť aj do 'skrytých komnát', kde sa počas roka nepozrú. Cieľom je priblížiť ľuďom dôležitosť a význam týchto inštitúcií pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Výhodou je jednotná vstupenka, s ktorou sa dá za pár hodín navštíviť niekoľko expozícií, nazbierať veľa poznatkov, zážitkov a atraktívnym bonusom je jazda historickým vlakom," konštatoval riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



V Matejovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) sú vystavené vzácne predmety, ktoré boli na svetových výstavách alebo Mileniárnej výstave v Budapešti. V Thurzovom dome môžu návštevníci objavovať krásu kvetov a rastlín ukrytých na vystavených exponátoch a Tihányiovský kaštieľ SSM zasa odkrýva tajomstvá svetlušiek. Záujemcovia si môžu vyrobiť svetielkujúci hmyz, naučiť sa zaujímavosti o živočíchoch a mineráloch, ktoré svetielkujú pod UV svetlom a pozorovať nočné motýle.



Stredoslovenská galéria robí v záhrade Vily Dominika Skuteckého tradičný piknik. Výstava "Toto (nie) je Skutezky!" priblíži návštevníkom, čo je originál a čo iba falzifikát.



Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice pripravilo pre mladšie ročníky interaktívne bábkové predstavenie, staršie zas ocenia koncert skupiny The Electric Tribute ako poctu legendárnej banskobystrickej bigbítovej kapele.



V Múzeu SNP sa bude hovoriť o strastiplných osudoch ôsmich žijúcich hrdinov, veteránov Povstania. Program ukončí videomapping na budove Pamätníka SNP.



Zabudnutý pivovar ako netradičné kultúrne zázemie ponúka výstavu súčasného umenia, ukážky odlievania umeleckých predmetov z hliníkového odpadu, rozprávania o pivovare či prehliadku unikátnej závesnej reťazovej strechy.