Na novú českú rodinnú komédiu pozval divákov do kín červený Brouček

Bratislava 4. mája (TASR) - Prázdniny s Broučkem je česká komédia, ktorá vo štvrtok (2. 5.) vstúpila do slovenských kín. V Bratislave ju predstavila herečka a speváčka Bára Poláková s jej filmovou dcérou Diankou (Barča Dragounová) a tvorcami dovolenkovej snímky. V režisérskom debute Jiřího Matouška sa ďalej predstavia Lukáš Příkazký, Tomáš Jeřábek, Michal Isteník, Martin Sobotka, Pavel Zedníček, Pavel Nový či Patrik Děrgel.



Snímku, v ktorej sa Bára Poláková ako foodblogerka Monika spolu s Lukášom Příkazkým ako učiteľom Honzom vydávajú v štýlovom obytnom aute za letným dobrodružstvom, prináša do kinodistribúcie Bontonfilm. "Natešená foodblogerka Monika si už plánuje, ako z čerstvých rýb, kalamárov a kreviet nakúpených na chorvátskom trhu nakrúti špeciálnu jadranskú epizódu, jej muž sa zasa vidí na pláži s fľašou oroseného piva, kým deti zabavia animačné programy. No sotva sa vydajú na cestu, prichádza jeden karambol za druhým," približuje distribučná spoločnosť film, v ktorom sa hlavní protagonisti vydávajú do Chorvátska s neklimatizovaným červeným obytným vozidlom. To im prihrá nečakané dedičstvo. Jadran sa zdá byť na dosah, cestou však dovolenkárov čaká množstvo prekvapení a nečakaných zážitkov.



"Chcel som nakrútiť čisto českú komédiu pre celú rodinu. Film, v ktorom sa každý divák ľahko spozná v niektorej z postáv. A bude sa na neho rád pozerať nielen v lete, ale aj keď vonku mrzne," hovorí režisér Matoušek.



Poláková priznala, že sa s tvorcami filmu pozná niekoľko rokov, preto ju ponuka na hlavnú úlohu potešila. "Rozprávali sme sa spolu o scenári a štáb bol plný ich kamarátov, takže na pľaci vládla pohoda," opisuje herečka a speváčka. Jej filmová Monika sa rozhodne vymeniť pohodlie pri bazéne za cestu v zdedenom karavane. "Som matka, manželka, dievča. Skvelá kuchárka a nie veľmi dobrá plavkyňa," približuje úlohu Poláková, ktorá sama ako dieťa zažila prázdniny v obytnom automobile. "Bolo to tesne po revolúcii. Pamätám si, že to bolo obrovské dobrodružstvo. Stále si pamätám kúsky z toho výletu."



Názov filmu napovedá, že sa dej točí okolo Broučka, čo je prezývka červeného karavanu. Ide o obytný automobil z roku 1972, ktorý tvorcom filmu v reálnom živote priniesol viacero ošemetných situácií.