Na ocenenie Slovenka roka je nominovaná aj A. Coddington

Bratislava 11. februára (TASR) - Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS odštartoval tento týždeň v Bratislave 16. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Nominačná komisia vybrala 27 úspešných Sloveniek nominovaných v deviatich kategóriách. V oblasti umenie a kultúra získala nomináciu aj spisovateľka Andrea Coddington.



"Musím povedať, že som bola veľmi prekvapená, pretože mám pocit, že literatúra je odvetvie, čo mi je veľmi ľúto, pomaličky upadajúce, číta sa stále menej a menej," komentovala svoju nomináciu pre TASR Coddington. "Dúfam, že aj ja ako reprezentantka tohto odvetvia to možno aspoň trošku zvrátim, že to nebude len film, seriál, ale že to bude už znovu - radšej knihu," poznamenala.



Obľúbená slovenská autorka priznala, že si dala pauzu po uvedení svojej poslednej knihy s názvom Moje javisko Svet (2021). Čitateľom v nej priblížila "miestami neskutočnú životnú story" Dalmy Špitzerovej. "Biografia pani Špitzerovej bola náročná, teraz by som chcela písať niečo osviežujúce, pekné, milé, aby tam bola láska, happy end, aby tam bolo všetko šťavnaté", prezradila Coddington.



Úspešná spisovateľka sa zameriava vo svojej doterajšej literárnej tvorbe na skutočné príbehy. Takým bola už jej prvá kniha - Mal to byť pekný život, od ktorej vydala ďalšiu desiatku kníh. Zatiaľ posledným knižným počinom Coddington je román o herečke židovského pôvodu. Dalma Špitzerová prežila vojnu, pracovný tábor v Novákoch aj režim, ktorý jej bránil v realizácii. Napriek tomu ju nič nezlomilo, nikdy sa nesťažovala, silná vôľa a obdivuhodná trúfalosť a odhodlanie ju posúvali vpred.



O laureátkach ocenenia Slovenka roka v jednotlivých kategóriách rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka spoločne s divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk do 20. júna. Mená laureátok sa verejnosť dozvie 21. júna počas galavečera v Slovenskej filharmónii a v priamom prenose na Jednotke.