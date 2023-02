Na Pohode vystúpi rapová hviezda, z legiend príde Suzanne Vega

Bratislava 7. februára (TASR) – Na Pohode 2023 vystúpi súčasná rapová hviezda Central Cee, hip hop bude reprezentovať aj Slowthai či Shygirl. Tešiť sa môžu i fanúšikovia legendárnej pesničkárky Suzanne Vega. Festival sa uskutoční 6. až 8. júla.



"Momentálne jeden z najvychytenejších raperov na svete odohrá svoj koncert na hlavnom pódiu v sobotu. Po parádnej skúsenosti so Skeptom, na ktorého koncert mnohí doteraz spomínajú, pôjde o ďalší fantastický zážitok s tým najaktuálnejším, čo sa dá na hip-hopovej scéne počuť," avizuje riaditeľ festivalu Michal Kaščák vystúpenie rapovej hviezdy z Británie. Festival pripomína, že Central Cee je prvým britským raperom, ktorý na Spotify dosiahol miliardu prehratí a k najstreamovanejším umelcom patrí aj na Slovensku. S debutovým mixtape Wild West (2021) sa dostal na 2. miesto britskej albumovej hitparády a jeho vlaňajší druhý mixtape s názvom 23 dosiahol prvú priečku, a tiež nomináciu na Brit Awards.



Do Trenčína zavíta aj svetová folková legenda Suzanne Vega, preslávená hitmi Luka a Tom´s Diner. "Už od vydania svojho debutového a kritikou oceňovaného albumu v roku 1985 pravidelne vypredáva koncerty po celom svete. Jej piesne sú vďaka výnimočnému hlasu nezameniteľné a nesú pečať majstrovskej rozprávačky, ktorá pozoruje svet svojím ´poetickým okom´," približujú americkú pesničkárku organizátori Pohody.



Zverejnili aj ďalšieho pesničkára, ktorý v júli vystúpi na trenčianskom letisku. Je ním Američan Perfume Genius. "Jeden z najnadanejších pesničkárov ostatných desaťročí s nezameniteľným hlasom a textami so silným poslaním. Ako queer osoba si prešiel počas života nejedným peklom, pričom toto všetko sa podpísalo na jeho hudobnom smerovaní a posolstve v textoch."



V Trenčíne sa po roku opäť predstaví aj raper slowthai. Málokedy sa stane, že na Pohodu zavolajú dvakrát po sebe toho istého umelca. "Koncert slowthaia patril jednoznačne k vrcholom minulého ročníka. Keď sme sa dopočuli, že plánuje hrať s kapelou, neváhali sme ani chvíľu a snažili sme sa o jeho potvrdenie aj na tento rok. slowthai sa tak dostane na hlavné pódium, a to už vo štvrtok večer,“ vysvetlil Kaščák opätovné "booknutie" umelca, ktorému v marci vyjde v poradí tretí album s názvom UGLY (skratka pre "U Gotta Love Yourself").



Na Pohode 2023 bude mať ženský rap zastúpenie v podobe 30-ročnej Britky Shygirl, ktorej meno zarezonovalo na hudobnej scéne v roku 2018, keď vydala svoje debutové EP. Debutový album Nymph vydala vlani.