Štátne divadlo Košice pripravilo online rozprávkový seriál

Košice 19. decembra (TASR) – Na posledný týždeň adventu pripravilo Štátne divadlo Košice (ŠDKE) online rozprávkový seriál. "Hoci sa umelci nemôžu stretnúť so svojimi divákmi naživo, čakanie na najkrajšie sviatky roka im spríjemnia priamo u nich doma," informoval TASR za divadlo Svjatoslav Dohovič.



Štvordielnu hovoreno-hranú rozprávku Locko pripravili herci Činohry ŠDKE, námet Antona Korenčiho do scenára spracoval Andrej Palko, ktorý rozprávku aj zrežíroval. "Príbeh malého chlapca Locka z dnešných čias prerozprávajú Andrej Palko, Tomáš Diro, Matej Marušin, Jakub Kuka, Martin Stolár a Berry, ukáže ho František Balog," doplnil Dohovič. Locka odvysiela ŠDKE na svojom profile na sociálnej sieti a kanáli na videoportáli od pondelka do štvrtka (20. - 23. 12.) vždy o 10.00 h.



ŠDKE tiež svojim priaznivcom sprostredkuje tradičný rozprávkový príbeh predvianočného obdobia, Luskáčika. Stream baletnej inscenácie pripravuje divadlo na stredu 22. decembra o 18.00 h.