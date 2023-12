Na premiére filmu Emília sa zúčastnila aj prezidentka SR Z. Čaputová

Bratislava 5. decembra (TASR) - Premiéra nového dokumentárneho filmu o Emílii Vášáryovej sa konala v pondelok (4. 12.) v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave. Na slávnostnom uvedení novej celovečernej snímky Emília od režiséra Martina Šulíka sa zúčastnili viaceré osobnosti slovenskej kultúry i prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Pavlovičová.



Dodala, že na nový dokumentárny film od producentov filmov My zdes, Hranica, Milan Čorba, Anton Srholec, či Skutok sa stal, boli zvedaví novinári aj celebritní hostia. Prvým divákom film predstavil v priestoroch činohry SND režisér Martin Šulík, producenti Dávid Čorba a Mario Homolka, ako aj hlavná protagonistka filmu.



Film o živote Emílie Vášáryovej si na veľkom plátne nenechala ujsť jej sestra Magda Vášáryová, herečky Táňa Pauhofová, Zuzana Kocúriková, herci František Kovár, Juraj Kukura, či filmoví režiséri Eduard Grečner, Dušan Trančík alebo filmový kameraman Martin Štrba, spevák Peter Lipa, výtvarníčka a osobnosť slovenskej reklamy Simona Bubánová s manželom, frontmanom skupiny Vidiek Jánom Kuricom.



Tvorcovia filmu o hviezde, ktorá viac ako 60 rokov spoluvytvára podobu moderného česko-slovenského divadla, filmu a televízie, vychádzali z veľkého množstva cenných archívnych materiálov a z toho, ako ich herečka svojím rozprávaním komentovala. Pani Emília vo filme spomína na svojich rodičov, hereckých a režisérskych kolegov. Film prevedie divákov zákrutami času, umožní im pochopiť súvislosti herečkinho života a umeleckého snaženia. O výnimočnej osobnosti prostredníctvom svojich názorov vypovedajú priatelia Emílie Vášáryovej, kolegovia, spolupracovníci, filmoví a divadelní kritici. Vo filme môžu diváci vidieť napríklad výpovede Božidary Turzonovovej, Emila Horvátha ml., Štefana Kvietika či Petra Nárožného.



Film z produkcie spoločností LEON Productions, RTVS, Slovenského filmového ústavu a For Film vstúpi do slovenských kín od 7. decembra.