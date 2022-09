Na scénu Opery SND sa vracia Bizetova Carmen

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo uvedie vo štvrtok 29. septembra premiéru opery Carmen francúzskeho skladateľa Georgea Bizeta. Novú inscenáciu v réžii Lubora Cukra hudobne naštudoval šéfdirigent Opery SND Kevin Rhodes. Scénu a kostýmy navrhol David Janošek.



Carmen sa na scéne SND objavila prvýkrát hneď na začiatku jeho vzniku. Opera mala premiéru v apríli 1920, zopakovala sa v rôznych vyše desiatich inscenáciách. Celých 18 rokov sa diváckej priazni tešila inscenácia v réžii Mariána Chudovského v historickej budove SND. "Vzhľadom na jej zatvorenie pre plánovanú rekonštrukciu sme potrebovali Carmen aj v nove budove, žiaľ, predchádzajúca inscenácia nebola vhodná na reinscenovanie v nej," zdôvodnil rozhodnutie uviesť novú inscenáciu na pondelkovej tlačovej konferencii dramaturg Jozef Červenka.



Prvá divadelná scéna prezentuje operu Carmen ako "esenciu francúzskeho šarmu a španielskej vášne". Podľa tvorcov inscenácie ide o strhujúcu hudobnú drámou, v ktorej sa okrem množstva populárnych árií priamo na scéne pred očami divákov mení operná história. Začína sa ako opéra comique, vzápätí sa zmení na romantickú drámu a napokon vyvrcholí ako veristická opera. "Je to unikátna opera najmä v tom, ako kombinuje drámu a brutálne veristický príbeh s opernými hitmi a áriami, ktoré sú známe a veľmi chytľavé," povedal Rhodes. "Špecifická je v tom, ako využíva wagnerovskú kompozíciu a v tom, ako krátke päťnotové úseky sa opakujú a varírujú počas celej opery a vracajú sa späť v rôznych špecifických časoch," dodal.



Podľa Rhodesa sa Bizetovi podarilo vytvoriť silný príbeh o sile ľudských vášní, okorenený temperamentnými i dojímavými melódiami a strhujúcimi rytmami, cez postavy, ktoré reprezentujú obyčajných ľudí - cigánku z ulice, vojaka a toreadora. "Neboli to žiadne božstvá, vznešení ľudia, boli to obyčajní ľudia a ich osudy," podčiarkol.



V novej inscenácii režiséra Cukra sa však skrýva viac ako len príbeh o prelietavej láske, Carmen sa stáva symbolom slobody. Láska ako osud i ako nešťastie: priama, cynická, nevinná, krutá a práve preto slobodná. "Hlavné motto je skutočne sloboda, sloboda vnútorná pre to, pre čo sa rozhodneme, kam sme schopní zájsť, čo sme schopní sami si dovoliť a kde sú hranice práve tej našej vnútornej slobody," domnieva sa Cukr.



"Carmen uvidíme v zmysle, v ktorom ju vidieť chcem, ale uvidíme ju aj v podobe, v ktorej ju vôbec nečakáme," konštatoval autor scény a kostýmov Janošek. Priznal, že rád pracuje na princípe kontrastu a stretnutí svetov, ktoré by sa za normálnych okolnosti takmer v bežnom živote nemohli stretnúť. "Aj Carmen, ktorú sme tu priniesli na javisko, sa dotýka oboch svetov - moderného, v ktorom sa nachádzame tu a teraz, zároveň si užijeme i carmenskej veľkoleposti, veľkých opulentných kostýmov a pohybových scén."



V jednom z najpopulárnejších operných diel účinkujú Katarína Hano Flórová, Annunziata Vestri, Luis Chapa, Ondrej Šaling, Daniel Čapkovič, Csaba Kotlár, Eva Hornyáková, Mariana Sajko, Andrea Vizvári, Zoya Petrova, Denisa Hamarová, Terézia Kružliaková, Martin Morháč, Pavol Remenár a ďalší.