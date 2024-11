Na skle maľované ponúkne rockovú hudbu a príbeh o slobode

Nitra 1. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje muzikál Na skle maľované. Jeho premiéru uvedie 15. a 16. novembra vo svojej Veľkej sále. Ako uviedli tvorcovia, muzikál bude príbehom o slobode a našom národnom hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi. Ponúkne živú hudbu v štýle slávnych rockových muzikálov 70. rokov i dynamickú tanečnú choreografiu poľského choreografa Macieja Prusaka.



Muzikál pod názvom "Jánošík Abo Na skle maľované" uviedlo ako prvé DAB už v roku 1973 v réžii Karola Spišáka. Po viac ako 50 rokoch sa na nitrianske javisko opäť vracia, tentoraz v réžii Ondreja Spišáka. "Prinášame Na skle maľované vyrozprávané skupinou mladých ľudí a budeme v ňom hľadať témy, ktoré u nich zarezonujú. Či to dokáže text, ktorý vznikol pred 50 rokmi, je, samozrejme, veľká otázka. Ale ja verím, že áno," skonštatoval Spišák.



Hlavnou myšlienkou nového spracovania muzikálu Na skle maľované je podľa režiséra sloboda a možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory. Druhou dôležitou témou muzikálu je revolta. "Jánošík je symbolom odporu voči neslobode a mladí ľudia majú k revolte blízko. Zamyslíme sa nad tým, či sme schopní byť slobodní a vzbúriť sa voči nespravodlivosti," vysvetlil Spišák.



Muzikál Na skle maľované ponúkne v nitrianskom spracovaní živú kapelu a rockovú hudbu ovplyvnenú slávnymi muzikálmi Hair či Jesus Christ SuperStar. "Je to návrat do 70. rokov minulého storočia, určite však nebudeme utekať od folklóru, pretože ten je v tomto muzikáli prítomný. Nebude však v 'muzeálnej' podobe, ale melodika i choreografia sa budú k folklóru hlásiť," uviedol režisér.



Dej muzikálu sa odohráva na hudobnom festivale, kde sa mladí ľudia rozhodnú vyrozprávať príbeh o Jánošíkovi. Podstatnou zložkou muzikálu bude aj tanec a choreografia. "Podarilo sa nám získať choreografickú špičku Macieja Prusaka. Ten dokáže z tanečníkov dostať výrazové prostriedky, ktoré sú blízke súčasnému tancu. Choreografia tak bude posunutá do náročnejších tvarov. Diváci sa môžu tešiť na nádhernú hudbu i strhujúce choreografie. A, samozrejme, aj na príbeh o našom slovenskom hrdinovi, ktorý by nás mal podnietiť k zamysleniu sa nad tým, čo sme my, Slováci, vlastne zač," dodal Spišák.