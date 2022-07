Na Slávnostiach Jaslovské Bohunice vystúpia Polemic aj Horkýže Slíže

Bratislava 31. júla (TASR) - Slávnosti v Jaslovských Bohuniciach, jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku, otvorí svoje brány 5. a 6. augusta. Ponúknu zábavu a zmes všetkých hudobných žánrov. Medzi účinkujúcimi sú aj Dalibor Janda, Zuzana Smatanová či kapely Horkýže Slíže a Desmod. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Jedna z najúspešnejších slovenských speváčok a autoriek Zuzana Smatanová prichádza po období pandémie, keď sa venovala prevažne ilustrovaniu, s novou piesňou nazvanou Jablone.



"Toto leto mám zase pocit, že sa všetko vrátilo do starých koľají. Koncertujem, stretávam fanúšikov a spolu zažívame tradičnú radosť z toho, že sa vzájomne máme a vidíme. Verím, že to tak už zostane. Teším sa, že do koncertného playlistu som už zaradila aj moju novú pesničku Jablone a v Jaslovských Bohuniciach ju budeme hrať tiež," uviedla Smatanová.



K festivalovej atmosfére prispeje aj obľúbená skupina Polemic, ktorá fanúšikom sľubuje playlist s overenými pesničkami, ktorý je tanečný od prvej minúty až po finále. V Jaslovských Bohuniciach vystúpi aj spevák Braňo Bajza, ktorý sa zotavuje zo zranenia ruky.



"Tým, že som v podstate ešte nezačal rehabilitácie, tak sa neodvažujem absolvovať celý náš program. Čakajú ma ešte finálne kontroly, ktoré rozhodnú, čo bude ďalej. V ľavej ruke však mikrofón udržím a hlasivky mám stále tie isté. Teším sa na ľudí, publikum mi veľmi chýba," konštatuje Bajza.



V Jaslovských Bohuniciach sa fanúšikovia môžu tešiť i na českú hudobnú popovú legendu Dalibora Jandu a skupinu Prototyp, zahrajú megahity Kde jsi, 1000 krát krásnejší, Hurikán či Oheň, voda, vítr. Okrem neho zahrajú kapely Horkýže Slíže, Polemic, Desmod, Ploštín Punk, Kollárovci, Piknik - Michal Tučný, Konflikt, Fuera Fondo, Sematam a ďalší interpreti.