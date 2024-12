Na Slovensko prichádza najúspešnejší zbor na svete

Mystickí mnísi GREGORIAN oslávia na Slovensku 25 rokov pôsobenia na hudobnej scéne! Súbor nemeckých vokalistov, ktorý v svojom unikátnom podaní prepája starobylý gregoriánsky chorál s moderným pop-rockovým žánrom, vystúpi 1. marca v GOPASS Aréne v Bratislave. Nenechajte si ujsť skupinu GREGORIAN , ktorá predala vyše 10 miliónov albumov a je najúspešnejším zborom na svete!Tvorcom svetoznámych GREGORIAN je hamburský producent Frank Peterson, ktorý spolupracuje s umelcami ako Sarah Brightman, Andrea Bocelli, José Carreras, Placido Domingo, Tom Jones, Backstreet Boys či so speváčkou Sandrou. Práve on vyberá repertoár a určuje smer vývoja tohto populárneho súboru.opisujeZbor pred štvrťstoročím definoval svoj žáner a okamžite ohúril fanúšikov. Medzinárodný úspech skupine priniesol hneď prvý album s názvom Gregorian Masters of Chant, ktorý vyšiel v roku 1999. Originálna fúzia stredovekého gregoriánskeho chorálu a súčasnej pop music a rocku nadchla milióny fanúšikov po celom svete. Nádherný zvuk mužského chorálového spevu so sebou prináša duchovnú silu aj nečakanú modernú vášeň.hovorí, ktorá koncert organizuje.Do Bratislavy sa Gregorian vrátia s turné GREGORIAN – 25 YEARS MASTER OF CHANT - THE ANNIVERSARY TOUR. Na fanúšikov čaká veľkolepá multimediálna show plná ohňov, projekcií a ďalších efektov, ktorá vytvára z každého vystúpenia úžasný rituál. Nenechajte si ujsť fantastický koncertný zážitok s dokonalou atmosférou 1. marca 2025 o 20:00 hodine v GOPASS Aréne Bratislava. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal https://www.ticketportal.sk/event/GREGORIAN-25-Years-Master-Of-Chant-The-Anniversary-Tour