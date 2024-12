Na Slovensku patria k Vianociam aj koledy

Bratislava 26. decembra (TASR) - Historici predpokladajú, že koledy majú pôvod ešte v Rímskej ríši pri oslavách príchodu nového roka. To pokračovalo aj u Slovanov, keď to boli vlastne ľudovky pri veľkých, v tej dobe cirkevných sviatkoch. Dnes je ťažké určiť obdobie, z ktorého pochádzajú koledy Búvaj Dieťa krásne, Poďme bratia do Betléma, Narodil sa Kristus Pán či Nesiem vám noviny alebo Dobrá novina, šťastná hodina. Vieme to o piesni Tichá noc, ktorú si postupne privlastnili národy v Európe aj na celom svete.



Tichá noc vyšla u nás v roku 1973 vo vydavateľstve Opus, malá platňa Dariny Laštiakovej s piesňami Tichá noc a Uspávanka. S dvojicou skladieb Vianočná pieseň a Zima na saniach prišiel herec a spevák Michal Dočolomanský. Medzi najhranejšie slovenské piesne patrí Každý deň budú vraj Vianoce v podaní skupiny Lojzo a Mira Žbirku z roku 1991. V roku 1993 vydala skupina Tublatanka album Poďme bratia do Betlehema, ktorý v tej dobe vzbudil veľkú pozornosť vďaka rockovej úprave piesní Poďme bratia do Betlehema, Narodil sa Kristus Pán či Dobrý pastier sa narodil.







V roku 1996 nahral Pavol Habera so Slovenskou filharmóniou album Svet lásku má, ten vyšiel v decembri 2020 v reedícii na vinylovej LP platni, v roku 1998 vyšiel album Vianočné koncerty Petra Dvorského a Pavla Haberu, v roku 2014 album Vianoce s Petrom Dvorským. Vianočné albumy vydali Robo Opatovský, Mária Čírová, Janais aj Veronika Rabada.



Známe sú skladby Každý deň budú vraj Vianoce, duetu skupiny Lojzo a Mira Žbirku z roku 1991, Vianočný Karol skupiny Hex (1997), Vianoce '97 skupiny Vidiek, z tých novších sú to Vianočná (O prímerí) Mira Žbirku, Vianočná v podaní Jany Kirschner, Vianočné šalali Simony Magušinovej, Čas vianočný skupiny Gladiator či Na Vianoce patríme k sebe skupiny Smola a hrušky.







V roku 2014 nahrala skupina IMT Smile skladbu Najkrajšie Vianoce, po desiatich rokoch prichádzajú s novou skladbou Vianoce, ktorú nájdeme na novom albume Exoticana z novembra. Skupina Hex a speváčka Tina vydali v decembri vianočnú novinku Láska nebeská, skupina Smola a hrušky vydala v decembri novú pieseň Vianočný hlas. Všetky znejú v slovenskom éteri.