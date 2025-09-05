< sekcia Kultúra
Na speváckej súťaži VŠMU sa predstavia mladé talenty z 19 krajín
Súťažné kolá prebehnú 6. až 9. septembra v Koncertnej sieni Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v Bratislave bude od piatka do 11. septembra dejiskom 4. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže na VŠMU, ktorá sa stáva stabilnou súčasťou platformy medzinárodných interpretačných súťaží organizovaných najvýznamnejšou umeleckou vysokou školou na Slovensku.
Ako ďalej TASR informovala koordinátorka súťaže Diana Pokorná, súťaž nadväzuje na úspešnú sériu medzinárodných interpretačných podujatí na bratislavskej VŠMU - po husľovej súťaži v roku 2022, flautovej o rok neskôr a violončelovej v roku 2024 prináša nová platforma príležitosť pre talentovaných mladých spevákov z celého sveta. „Na spevácku súťaž v roku 2025 sa v dvoch vekových kategóriách prihlásilo spolu 65 súťažiacich z 19 krajín sveta,“ spresňuje Pokorná.
Súťažné kolá prebehnú 6. až 9. septembra v Koncertnej sieni Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Finálový večer sa uskutoční 11. septembra o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde finalisti vystúpia za sprievodu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievskeho. Záverečný koncert bude verejný a určený najmä širokej hudobnej verejnosti.
Výkony súťažiacich budú hodnotiť členovia medzinárodnej poroty, ktorej predsedá Peter Dvorský. Ďalej ju tvoria Mariusz Kwiecień, Markéta Cukrová, Peter Mikuláš, Jiří Habart, Dagmar Podkamenská Bezačinská a Claudia Visca.
Koordinátorka podujatia dodáva, že okrem súťažných vystúpení bude pre návštevníkov, súťažiacich aj pre študentov pripravený sprievodný masterclass Mariusza Kwiecieńa. Uskutoční sa 10. septembra od 10.00 h v Koncertnej sieni Dvorana.
Vstup na všetky podujatia súťaže je voľný. Na finálový koncert je nutná bezplatná rezervácia. Podrobné informácie zverejňuje VŠMU na svojej webstránke.
