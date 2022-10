Na srdci mi hraj je nový muzikál o pravdivom živote Karola Duchoňa

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na srdci mi hraj je názov nového muzikálu o pravdivom živote speváka Karola Duchoňa. Scenár napísal a režisérom muzikálu je Karol Vosátko, námet vytvorila Andrea Kozáková, Vlado Valovič má hudobnú réžiu, kostýmy navrhla Janka Kaňáková Šuchovenová, svetelný dizajn vytvoril Róbert Polák. Premiéra je stanovená na 8. a 9. novembra v bratislavskom Dome kultúry Ružinov.



V podaní Karola Csina a Martina Gyimesiho zaznejú najväčšie Duchoňove hity, medzi nimi Zem pamätá, V slovenských dolinách, Smútok krásnych dievčat, Čardáš dvoch sŕdc, Pieseň o decembri, Na srdci mi hraj, Cítim, Tancujem s tebou rád, Elena, Hrám, hrám, Primášovo srdce, Dievča z Budmeríc, Mám ťa rád, Mám ľudí rád, Šiel, šiel či S úsmevom. V ďalších postavách sa predstavia Dušan Cinkota, Peter Trník, Cyril Žolnír, Eva Sakálová, Katka Ivanková, Jana Balzar Lieskovská, Michal Spielmann, Michal Rosík a Rado Konečný.



"Toto dielo sa rodilo viac ako dva roky. Naším zámerom bolo priniesť príbeh života Karola Duchoňa, ktorý sa začína v najväčšej sláve a končí sa strmým pádom. Zachytiť životnú dráhu tohto muža od bezstarostnej mladosti cez bohémsky život až po tragický a smutný koniec," hovorí autorka námetu a producentka Andrea Kozáková.



Dej tohto diela ponecháva v pozadí otázku, či sa nedalo zachrániť túto legendu, či si dostatočne vážime skutočné talenty a osobnosti, či dokážeme vnímať nemý krik zdanlivo úspešného, bezprostredného človeka milujúceho život. Či za jeho ľahkosťou dokážeme rozoznať strach a potrebu obyčajnej pomoci. Tento výtvor nebude len mapovaním úspechov vynikajúceho umelca v podobe jeho najväčších hitov, ukáže najmä potrebu vnímania toho druhého ja, a to život obyčajného človeka. Divákom je dovolené vojsť do duše tohto velikána až do špiku jeho intimity, odkryť pozlátku šoubiznisu, vzostupy, pády, úspechy a neúspechy. Za všetkým tým je snaha ukázať jeho túžbu nikdy sa nevzdať a precítiť naplno chuť života.