Na súťaži Iuventus Canti sa predstavilo 76 spevákov z ôsmich krajín

Vráble 2. mája (TASR) – Celkovo 76 spevákov z ôsmich krajín sa predstavilo na 24. Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti, ktorá sa skončila vo Vrábľoch. Účastníci záverečného koncertu víťazov venovali pietnu minútu ticha predčasne zosnulému klaviristovi, skladateľovi, pedagógovi, publicistovi, dramaturgovi a dlhoročnému korepetítorovi, blízkemu spolupracovníkovi súťaže Petrovi Hochelovi, ktorý zomrel 28. marca vo veku 46 rokov. Jeho skladba Ubi Caritas zaznela v podaní Jany Margovej a klaviristky Júlie Grejtákovej, informoval riaditeľ Iuventus Canti Jozef Vrábel.



Súťaž v klasickom sólovom speve je určená spevákom do 35 rokov. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Veronika Šalátová (Slovensko), Adam Dovičic (Slovensko), Daniela Hrubčová (Česká republika) a Wiktoria Wojdyła (Poľsko). Prvú cenu v najvyššej vekovej kategórii, ženy do 35 rokov, získala Aleksandra Blanik (Poľsko). Prvú cenu v najvyššej vekovej kategórii, muži do 35 rokov, si odniesol Viktor Yankovskyi (Ukrajina). Medzinárodnej porote predsedá operný spevák Miroslav Dvorský.



Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov, ukazuje súčasný trend slovenskej speváckej školy a škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na koncertné pódia a svetové operné scény, skonštatoval Vrábel. Špecifikom súťaže je aj orientácia na deti a mládež nižších vekových kategórií, ktorým napomáha posilňovať ich vzťah ku klasickému spevu a vážnej hudbe.



Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina Iuventus Canti vyhlasovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka a významného pedagóga Imricha Godina.