Na Sziget prídu Dua Lipa, Calvin Harris aj Major Lazer

Bratislava 12. februára (TASR) - Prvými známymi headlinermi tohtoročného festivalu Sziget sú Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon, Major Lazer a The Strokes. Organizátori festivalu, ktorý bude v Budapešti od 5. do 11. augusta, oznámili takmer 80 mien, medzi nimi sú aj A$AP Rocky, Tom Walker, Mark Ronson, Khalid, FKA Twigs, Foals, Foster the People, Keane či Stormzy a veľa ďalších interpretov. V predaji sú už denné aj sedemdňové permanentky. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Po parádnom debute na Szigete pred dvomi rokmi sa na Ostrov slobody vráti tento rok Dua Lipa, jedna z najstreamovanejších, najhranejších a najoceňovanejších speváčok súčasnosti. Po debutovom albume plnom hitov ako Be the One, IDGAF, One Kiss či Electricity, plánuje táto mladá Kosovčanka žijúca v Londýne na tento rok novinku, z ktorej je už známy singel Don't Start Now, a ten patrí medzi najhranejšie skladby aj na Slovensku. Už jej debut na Szigete 2018 sa tešil skvelým ohlasom fanúšikov a inak to nebude ani tento rok.







Na Sziget 2020 sa vráti aj osvedčený hit-maker Calvin Harris, ktorý má na konte spolupráce s najväčšími svetovými hviezdami ako Rihanna (We Found Love), Dua Lipa (One Kiss) či Sam Smith (Promises). Škótsky DJ, producent a skladateľ predviedol na Ostrove slobody vždy skvelú šou a fanúšikovia sa môžu tešiť na skvelú zábavu v podaní viacnásobného držiteľa Grammy a Brit Award aj tento august.







Až dvakrát sa na Szigete predstaví niekoľkonásobný držiteľ Grammy Diplo, raz so svojou vlastnou šou a aj ako súčasť jamajsko-amerického elektronic dance tria Major Lazer. Na Sziget sa po piatich rokoch vrátia aj americkí rockeri Kings Of Leon. S úplne novým albumom na Sziget pricestujú aj newyorské indie legendy The Strokes, raperi A$AP Rocky a Stormzy, z Británie prídu aj spevák a skladateľ Tom Walker, hudobník, DJ a producent Mark Ronson, ako aj ďalší interpreti.