Na tanečnom veľtrhu v Nemecku sa môžu predstaviť aj umelci zo SR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Divadelný ústav avizuje tanečníkom zo Slovenska možnosť prihlásiť sa do otvorenej výzvy a uchádzať sa o miesto na Tanzmesse - medzinárodnom tanečnom veľtrhu v Nemecku. V poradí 15. ročník festivalu v Düsseldorfe sa uskutoční v auguste 2024. Profesionálni tanečníci, spoločnosti a organizácie môžu predložiť svoje návrhy na konkrétne diela a projekty, s ktorými by sa chceli zapojiť do výberového kola, do 15. septembra.



"V prípade, ak by niekto z našich umelcov alebo organizácií úspešne prešiel výberovým kolom, popri prezentácii svojho talentu na Tanzmesse by mohol dôstojne reprezentovať slovenské umenie vo svete," hovorí teatrologička Dária Fojtíková Fehérová, kontaktná osoba pre umelcov z Divadelného ústavu. "Bola by to zároveň jedinečná šanca nadviazať obrovské množstvo kontaktov so zahraničnými profesionálnymi umelcami, naštartovať nové spolupráce, získať cennú spätnú väzbu od odborníkov a inšpiráciu v tvorbe," dodala.



Prihlásené návrhy zhodnotia a diela do programu z nich vyberú režisérky Isa Köhler a Katharina Kucher v spolupráci s ďalšími členmi odbornej poroty. "Umelci sa môžu uchádzať o účasť s celovečernými tanečnými inscenáciami a projektmi, ktoré sa prezentujú nielen na javisku, ale tiež vo verejných priestoroch či digitálne," poznamenáva Divadelný ústav.



Záujemci môžu prihlásiť svoje návrhy do výberového kola online cez webstránku tanečného veľtrhu.