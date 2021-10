Na Tatranský ľadový dóm potrebovali pripraviť 225 ton ľadu

Vysoké Tatry 22. októbra (TASR) – Na výstavbu Tatranského ľadového dómu na Hrebienku vo Vysokých Tatrách potrebovali tento rok pripraviť 225 ton ľadu. Spolu 20 rezbárov zo Slovenska, Čiech a Spojených štátov amerických pracuje na jeho podobe od polovice októbra, verejnosti ho sprístupnia 19. novembra, keď predstavia aj jeho tohtoročné tematické zameranie. Ako sa pre TASR vyjadrila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, záujemcom by mal byť tento rok dostupný počas celej zimy.



"Rezbári pracujú momentálne každý deň pri teplote mínus sedem stupňov Celzia, hoci vonku vo Vysokých Tatrách teraz vládne krásne babie leto, vonkajšia teplota počas dňa je niektoré dni okolo desiatich stupňov," priblížila s tým, že teplotu potrebnú pre uchovanie masy ľadu v tuhom stave sa im darí udržať pomocou kupoly, pod ktorou sa budúci Tatranský ľadový dóm nachádza a tiež špeciálnej chladiacej techniky. Obe pomôcky budú tatranskú ľadovú atrakciu udržiavať v dobrej kondícii počas celej zimy. Tohtoročnú tému verejnosti prezradia až v deň jej oficiálneho otvorenia.



Ako Blašková doplnila, aktéri cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách nepočítajú so zopakovaním vlaňajšieho scenára, keď sa pre lockdown výrazne zredukovala návštevnosť lokality. OOCR verí, že atrakciu na Hrebienku budú môcť tento rok obdivovať všetci záujemcovia. "Tatranský ľadový dóm bude môcť byť prevádzkovaný aj v prípadnej čiernej farby COVID automatu, pretože je to ľadová galéria, a tie sú podľa aktuálnych pravidiel dostupné," uviedla.