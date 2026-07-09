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Na trenčianskom letisku sa po prvýkrát predstavila skupina The Cure
Kapela počas svojho 2,5-hodinového koncertu zahrala skladby ako Just Like Heaven, A Forest, A Night Like This, The Walk či The Last Day of Summer.
Autor TASR
Trenčín 8. júla (TASR) - Festival Pohoda odštartoval svoj extra deň na trenčianskom letisku vystúpením anglickej alternatívno-rockovej skupiny The Cure. Tá aktuálne patrí medzi najpočúvanejšie kapely na svete.
Kapela počas svojho 2,5-hodinového koncertu zahrala skladby ako Just Like Heaven, A Forest, A Night Like This, The Walk či The Last Day of Summer. Nevynechali ani najznámejšie hity ako Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry.
Zoskupenie The Cure, ktoré vzniklo v roku 1976 v južnom Anglicku, odohralo už okolo 1800 koncertov. Niektoré ich skladby majú stomiliónové prehratia, pričom Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry sa blížia k miliarde.
Kapela vydala 14 štúdiových albumov, niekoľko výberoviek a živých nahrávok, zložila viacero skladieb do soundtrackov, okrem iného aj do filmu Vrana. Svojou tvorbou, koncertnými turné a vplyvom na hudobnú scénu si The Cure vyslúžili v roku 2019 zápis do Rock’n’rollovej siene slávy.
Ich rané albumy, ako Three Imaginary Boys a Seventeen Seconds ich zaradili medzi čelné mená post-punku a novej vlny. S ďalším albumom Pornography sa presunuli aj bližšie k temnejšiemu gothic rocku. V neskorších rokoch prešli k širšej popovej palete, ktorej vrcholom boli albumy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration a Wish. V deväťdesiatych rokoch a na začiatku nového tisícročia vydali ďalšie štyri albumy.
Neskôr si fanúšikovia museli na najnovšiu štúdiovku počkať šestnásť rokov, počas ktorých ale skupina naďalej aktívne koncertovala a viaceré vystúpenia sa zapísali do jej histórie ako najväčšie, najsledovanejšie, či najdlhšie. „Pamätným je mexický narodeninový koncert Roberta Smitha v roku 2013, kedy The Cure odohrali až 50 piesní a vystúpenie trvalo 257 minút,“ ozrejmili organizátori Pohody. V roku 2024 vydali dlhoočakávanú štúdiovku Songs Of A Lost World, ktorá je celosvetovo považovaná za jeden z najlepších albumov, aký v danom roku vyšiel.
Kapela a jej líder Robert Smith sa stali viac než len hudobným zoskupením. Ovplyvnili módu (gothic, new wave), vizuálne umenie, subkultúry aj spôsob, akým jednotlivé generácie vnímajú melanchóliu či lásku.
Vďaka nezameniteľnému zvuku – spojeniu melanchólie, gitarových stien, syntetizátorov a Smithovho hlasu – sa The Cure stali jednou z najvplyvnejších kapiel alternatívnej rockovej scény. Zvuk kapely bol označovaný ako post-punk, gothic rock, new wave a alternatívny rock. Frontman kapely Smith ju označuje ako „hudba Cure“.
Kapela počas svojho 2,5-hodinového koncertu zahrala skladby ako Just Like Heaven, A Forest, A Night Like This, The Walk či The Last Day of Summer. Nevynechali ani najznámejšie hity ako Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry.
Zoskupenie The Cure, ktoré vzniklo v roku 1976 v južnom Anglicku, odohralo už okolo 1800 koncertov. Niektoré ich skladby majú stomiliónové prehratia, pričom Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry sa blížia k miliarde.
Kapela vydala 14 štúdiových albumov, niekoľko výberoviek a živých nahrávok, zložila viacero skladieb do soundtrackov, okrem iného aj do filmu Vrana. Svojou tvorbou, koncertnými turné a vplyvom na hudobnú scénu si The Cure vyslúžili v roku 2019 zápis do Rock’n’rollovej siene slávy.
Ich rané albumy, ako Three Imaginary Boys a Seventeen Seconds ich zaradili medzi čelné mená post-punku a novej vlny. S ďalším albumom Pornography sa presunuli aj bližšie k temnejšiemu gothic rocku. V neskorších rokoch prešli k širšej popovej palete, ktorej vrcholom boli albumy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration a Wish. V deväťdesiatych rokoch a na začiatku nového tisícročia vydali ďalšie štyri albumy.
Neskôr si fanúšikovia museli na najnovšiu štúdiovku počkať šestnásť rokov, počas ktorých ale skupina naďalej aktívne koncertovala a viaceré vystúpenia sa zapísali do jej histórie ako najväčšie, najsledovanejšie, či najdlhšie. „Pamätným je mexický narodeninový koncert Roberta Smitha v roku 2013, kedy The Cure odohrali až 50 piesní a vystúpenie trvalo 257 minút,“ ozrejmili organizátori Pohody. V roku 2024 vydali dlhoočakávanú štúdiovku Songs Of A Lost World, ktorá je celosvetovo považovaná za jeden z najlepších albumov, aký v danom roku vyšiel.
Kapela a jej líder Robert Smith sa stali viac než len hudobným zoskupením. Ovplyvnili módu (gothic, new wave), vizuálne umenie, subkultúry aj spôsob, akým jednotlivé generácie vnímajú melanchóliu či lásku.
Vďaka nezameniteľnému zvuku – spojeniu melanchólie, gitarových stien, syntetizátorov a Smithovho hlasu – sa The Cure stali jednou z najvplyvnejších kapiel alternatívnej rockovej scény. Zvuk kapely bol označovaný ako post-punk, gothic rock, new wave a alternatívny rock. Frontman kapely Smith ju označuje ako „hudba Cure“.