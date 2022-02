Na udeľovaní filmových cien Goya triumfovala komédia Dobrý šéf

Madrid 13. februára (TASR) - Veľkým víťazom najprestížnejšej španielskej filmovej ceny Goya sa v sobotu stala snímka "Dobrý šéf" (El buen patrón), ktorú nakrútil španielsky režisér Fernando León de Aranoa. Informuje o tom tlačová agentúra AP.



Komédia získala celkovo šesť ocenení vrátane trofejí za najlepší film a najlepšieho herca (Javier Bardem).



Snímka, ktorá sa dostala aj do užšieho oscarového výberu v kategórii "najlepší zahraničný celovečerný film", zároveň vyniesla jeho tvorcovi Goyu za najlepšiu réžiu a pôvodný scenár. Triumfovala tiež v kategóriách najlepší strih a najlepšia hudba.



"Dobrý šéf", ktorý mal celosvetovú premiéru 21. septembra 2021, bol nominovaný v celkovo 20 kategóriách.



Blanca Portillová porazila Penélope Cruzovú v súboji o najlepšiu herečku za úlohu vo filme "Maixabel", ktorý vykresľuje skutočný príbeh vdovy po politikovi, ktorého zavraždila baskická separatistická organizácia ETA.



Cruzová bude mať šancu získať Oscara za svoju úlohu vo filme Pedra Almodóvara "Paralelné matky", kde bola nominovaná v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Bardem, jej manžel, sa bude na Oscaroch uchádzať o zlatú sošku v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe za film "Being the Ricardos".



Filmové ceny Goya sú udeľované od roku 1987 Španielskou akadémiou kinematografických umení a vied (AACCE). Samotnú cenu tvorí bronzová soška španielskeho grafika a maliara Francisca Goyu.