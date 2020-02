Na výročie narodenie A.Sládkoviča vydajú euromincu i známku

Krupina 29. februára (TASR) - Inauguráciu striebornej zberateľskej euromince a poštovej známky s portrétom básnika Andreja Sládkoviča pripravujú v deň 200. výročia jeho narodenia v jeho rodisku - Krupine.



"V pondelok 30. marca, v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, inaugurujeme striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote desať eur z dielne Kremnickej mincovne. Jej autorom je Karol Ličko. Rovnako predstavíme aj poštovú známku so štylizovaným portrétom Andreja Sládkoviča v spolupráci so Slovenskou poštou. Jej autormi sú Karol Felix a Jozef Česla," uviedol historik múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč.



Okrem viacerých kultúrnych podujatí, ako je súťaž v prednese poézie Sládkovičova Krupina či symbolické sadenie lipy v parku, sa v tento deň odhalí pre múzeum mestom objednaný obraz Andrej Sládkovič od akademickej maliarky Kataríny Vavrovej a v spolupráci so ZUŠ plánuje múzeum aj otvorenie výstavy výtvarných prác jej žiakov.



V máji, počas Dní mesta Krupina, sa plánuje začiatok predaja pamätnej nulaeurovej bankovky s motívom Andreja Sládkoviča a múzea, ako aj otvorenie výstavy venovanej dvestoročnici krupinského rodáka.



Mesto pri tejto príležitosti vydalo aj kalendár s fotografiami jeho rodiska, pôsobiskami i mohylou a oddelenie kultúry mestského úradu, múzeum i miestne školy plánujú ďalšie podujatia.