Na Záleskú divadelnú púť prídu Lasica, Neřež, M. Kaščák i Modré hory

Bratislava 13. augusta (TASR) - Známe mená i niekoľko výrazných zmien prinesie 10. ročník Záleskej divadelnej púte (ZDP), ktorá sa uskutoční 30. augusta v centre obce Zálesie.



Festival "pre všetky dobré deti a ich neposlušných rodičov" v malej obci neďaleko Bratislavy sa podľa organizátorov tento rok nerodil ľahko. Napriek mantinelom opatrení, ale najmä so zodpovednosťou voči publiku však vytvorili výberové menu. "Vzhľadom na situáciu, ktorá zasiahla spoločnosť, a teda aj kultúrnu obec, bude tento rok vstup na púť prvý raz spoplatnený," TASR o tom informoval za PR tím ZDP Braňo Zajaček.



V komornej atmosfére festivalu vystúpi zoskupenie Bolo nás jedenásť na čele s Milanom Lasicom. V rámci formácie, ktorá vzdáva hold rovnomennému albumu a triu Lasica – Filip – Satinský, sa v Zálesí predstavia Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Martin Valihora a ďalší. "Je to taká čerešnička na torte a poďakovanie všetkým za desaťročnú priazeň," avizujú organizátori festivalu, dobrovoľníci, vďaka ktorým už na podujatí vystúpili stovky umelcov.



Festival, ktorý si od svojho začiatku osvojil povinnosť viesť deti k láske k umeniu a kultúre, ponúkne hudobné vystúpenia, ktoré sa striedajú s divadelnými predstaveniami. Deti sa tak môžu tešiť na Divadlo z kufra von, Divadlo na hojdačke, Divadlo Hopi hope a so svojimi tanečným workshopmi vystúpia aj Tanečný dom a Banda.



Tohtoročná ZDP bude mať na hudobnom pódiu aj jedného zahraničného interpreta - českú folkovú kapelu Neřež, ktorá vznikla ako voľné pokračovanie tria Nerez. Žánrovú pestrosť festivalu obohatí raperské duo Modré hory. Na podujatí nebudú chýbať X Band a tiež Funny Fellows, ktorí tradične zvolávajú festivalových návštevníkov. Tí sa môžu tešiť aj na vystúpenie Guitarritos.



V Zálesí sa bude poslednú augustovú nedeľu aj súťažiť o najlepší domáci chlieb z kvásku. Ako avizujú organizátori, táto súťaž je istým odkazom na obdobie, ktoré so sebou priniesla pandémia nového koronavírusu. "Kríza odtrhla od úst nielen mnohým umelcom, ale aj ich publiku. Čas strávený medzi stenami bytov nám ukázal, že tak ako sme my závislí od kultúry, je kultúra a jej rozvoj závislá od nás. Jedným z dôvodov, prečo je tento rok inak vždy bezplatný festival spoplatnený, je aj okresanie dotačných schém či posun termínu na odvedenie 2 % z daní. Predajom vstupeniek sa tak pokryje aspoň časť organizačných nákladov," vysvetľujú organizátori festivalu, ktorého otvorený priestor v Parku Zálesíčko sa tento rok zúži do areálu s kapacitou 1000 ľudí s dôrazom na dodržiavanie aktuálne platných hygienických pravidiel.