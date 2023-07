Na Zelenej vode rozložil svoj stan hudobný festival TOPfest

Nové Mesto nad Váhom 1. júla (TASR) - Prírodný areál Zelená voda v Novom Meste nad Váhom žije tento víkend hudbou. Svoj stan tam rozložil jubilejný 20. ročník hudobného festivalu TOPfest. Prvý festivalový deň boli spokojní fanúšikovia viacerých žánrov, areálom znel pop, rock, hardrock aj metal.



Headlinerom prvého večera (30. 6.) bola heavymetalová formácia Bullet For My Valentine. Štvorčlenná partia z waleského Bridgendu na čele s gitaristami Matthewom Tuckom a Michaelom Pagetom, ktorá je na scéne od roku 1998, rozvášnila fanúšikov v čiernych tričkách a rukou hore počas celého hodinového setu. Priaznivci tohto žánru vedia, že kapela vydala sedem albumov a že známe sú jej skladby Tears Don't Fall či No More Tears To Cry.



Na vlne úspechu sa nesie skupina Hex, to potvrdili aj fanúšikovia pred pódiom. Prispel k tomu aj ich nový, v poradí desiaty album Kde je tu láska?. Z neho je súčasným hitom pieseň Pomaranče z Kuby, z desiatok hitov pridali aj známe piesne V piatok podvečer, Nikdy nebolo lepšie či Život.



"Musím povedať, že máme veľmi krásne leto, chodíme hrať na rôzne typy akcií, veľmi sa ľudia tešia na našich koncertoch. Chodí ich neskutočne veľa, či sú to mestské dni, či festivaly, aj firemné akcie. Keď vyšla nová platňa, mali sme veľmi veľa odoziev od fanúšikov a priateľov, nevedeli, čo majú čakať. Po odchode Ďuďa si ľudia povedali, že asi ten Hex už bude iba do počtu robiť platne. Naopak, ľudia nám hovoria, že je to fantastický album, Pomaranče je obľúbenou pesničkou na koncertoch, piaty týždeň je to najhranejšia pesnička na Slovensku," hovorí pre TASR Tomáš Yxo Dohňanský.



Odozvu u fanúšikov mala aj hardrocková kapela Doga z moravskej Karvinej. Na konte má dnes 11 štúdiových albumov, najnovší Respekt vyšiel v novembri 2021 a získal za predaj ocenenie ako platinová platňa. Partia okolo Romana Izziho Izaiáša ponúkla skladby Jsem trochu divnej, Nejsi nevinná, Poletuju či Route 66.



Covidovému obdobiu sa nevyhla ani Doga. "Začiatok bol ťažký, alkohol, veľa alkoholu. Ale povedali sme si, že tým nič nevyriešime. Išli sme do štúdia a začali nahrávať našu 11. platňu Respekt. Mali sme dosť času a nahrávali sme ju skoro celý rok. Leto máme plné festivalov, koncertov, len v júli ich máme 15. Sme radi, že sme aj tu na tomto festivale," povedal pre TASR líder Roman Izaiáš.



O polnoci prišla na pódium skupina Heľenine oči. Prešovská úderka je zárukou zábavy, spievať a tancovať chceli všetci, líder Martin Mihalčín ich na to ani nemusel veľmi vyzývať. To všetko vďaka pesničkám Hoja hop, Profesionál, Uhorčík, Plavčík Milan či Marianna.