Na Zlaté piesky dorazí Roni Size, nový album predstavia Moja reč

Bratislava 25. augusta (TASR) - Aktuálny ročník festivalu Uprising bude menší, než sú jeho fanúšikovia zvyknutí, ale predsa privíta zaujímavých domácich aj zahraničných umelcov. Na Zlatých pieskoch v Bratislave vystúpia 27. a 28. augusta na špeciálnej edícii festivalu s názvom Uprisingček 2021. TASR o tom informoval PR manažér Sveťo Moravčík.



Obľúbený festival sa síce koná s limitovaným počtom návštevníkov, poteší ich však bohatým programom. Organizátori avizujú niekoľkých zahraničných hostí. Austrálsky beatboxer Dub FX príde predstaviť svoj najnovší album Roots a spoločne s ním sa na pódiu predvedie aj saxofonista Mr. Woodnote. "Dorazí aj legendárny britský hudobný producent a DJ Roni Size, po jeho boku vystúpi majster lámaných beatov a ostrieľaný raper Dynamite MC," potvrdil Moravčík.



Z Anglicka zavíta na bratislavské Zlaté piesky Daddy Vad aka DJ Vadim, v spolupráci s MC Jman prinesie kombináciu reggae a hip-hopu v karnevalovom duchu. Živý akustický set odohrajú talianske reggae dvojčatá so svojou kapelou Mellow Mood.



Legendy slovenského hip-hopu Moja reč na festivale uvedú nový album spolu s kapelou Komplot. Spoločné pódium obsadia stálice slovenskej reggae a ska scény Polemic a Medial Banana.



Návštevníkov festivalu čakajú okrem hudby aj rôzne iné aktivity a workshopy, osloviť ich môže tiež stand up comedy v podaní zostavy Silné reči. "Každý deň si môžete zacvičiť s Lexi a Borisom Valihorom, zúčastniť sa na tanečných workshopoch alebo si zamaľovať s Artelierom," dodáva Moravčík.



Uprisingček bol pôvodne takmer vypredaný, po nedávnom uvoľnení opatrení pre kultúrne podujatia a pri stále zelenej Bratislave organizátori uvoľnili do predaja ďalšie vstupenky, dostupné sú aj denné lístky.