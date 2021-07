Nagel: Lasica bol reprezentantom mnohostrannej profesijnej orientácie

Košice 19. júla (TASR) – Správa o nečakanom odchode Milana Lasicu osobitne zasiahla organizátorov Art Film Festu (AFF), ktorého bol prezidentom. Podľa umeleckého riaditeľa AFF Petra Nagela bol Lasica reprezentantom mnohostrannej profesijnej orientácie. Uviedol to na webovej stránke tohto medzinárodného filmového festivalu.



Od roku 2005 bol Lasica prvým prezidentom AFF, podľa Nagela si tento post užíval. „Nebol tým, ktorý musel byť pri každej festivalovej udalosti, zvečnený na každom oficiálnom dokumente. Bol tam, kde mal byť, a preto sa stal neprehliadnuteľný,“ povedal. Podľa jeho slov Lasica nemal rád oficiality a nebol zástancom dlhých a nudných prejavov. „Či už išlo o tlačové konferencie, otvorenie alebo ukončenie festivalu, stretnutia s partnermi alebo tvorcami, vždy sa vyjadroval veľmi úsporne, ale každý si jeho slová pamätal. Nikdy si totiž neodpustil zdvorilú, ale vtipnú a trefnú poznámku glosujúcu predrečníka alebo aktuálnu situáciu,“ dodal s tým, že pri jeho osobe to bolo nielen prirodzené, ale aj príznačné.



Podľa Nagela sa Lasica veľmi tešil zo záujmu divákov nedávno skončeného 28. ročníka AFF, ktorý sa po ročnej prestávke mohol znova konať v Košiciach. „Tak ako veľmi túžil znova hrať v otvorených divadlách, tak si prial, aby sme sa pri najbližšom ročníku opäť stretli v tradičnom rozsahu a tvare,“ uviedol.



Lasicu podľa vlastných slov presviedčal, aby si prevzal Hercovu misiu - tradičné ocenenie AFF pre slovenských a zahraničných hereckých velikánov. Vždy to však s úsmevom odmietol s tým, že by to z jeho postu mohlo pôsobiť tak, že si toto ocenenie navrhol sám. „Že ak si to naozaj myslím, že by si tú cenu zaslúžil, tak nech počkám, až nebude prezidentom,“ spresnil Nagel. Pripomenul, že pred desiatimi rokmi urobil AFF výnimku v udeľovaní Hercovej misie, keď nominoval Júliusa Satinského in memoriam. „Je podľa mňa a predpokladám aj pre všetkých festivalových spolupracovníkov úplne zrejmé, že pán prezident by sa mal do Košíc vrátiť a konečne svoju zaslúženú cenu dostať,“ dodal.



Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica zomrel v nedeľu (18. 7.) vo veku 81 rokov.