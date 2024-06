Náhodný záznam z kamery režiséra Sencova zachytáva hrôzy na Ukrajine

Kyjev 22. júna (TASR) - Nový film ukrajinského režiséra Oleha Sencova, ktorý tento mesiac predstavia na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, zachytáva hrôzy vojny v zákope na frontovej línii. Dedväťdesiatminútový záznam vznikol v čase, keď Sencov, ktorý sám bojuje na ukrajinskom fronte, nemal vedomosť o tom, že je jeho GoPro kamera zapnutá, informuje v sobotu na svojom webe britský denník The Guardian.



Neupravená, miestami roztrasená snímka zachytáva vojakov v zákope, ako sa snažia zorganizovať evakuáciu skupiny spolubojovníkov, ktorí utrpeli zranenia a uviazli v pozíciách v prvej línii.



Sencov, ktorý niekoľko rokov strávil ako politický väzeň v Rusku a v súčasnosti bojuje v ukrajinskej armáde, našiel záznam šesť mesiacov po spomínanej bitke. Prezeral si staré súbory na svojej GoPro kamere a uvedomil si, že bola v daný deň zapnutá.



"Práve som chcel všetko vymazať, keď som našiel toto a uvedomil som si, že mám veľmi zaujímavý odtlačok tejto bitky a vojny takej, aká naozaj je – škaredá, nepochopiteľná, prekrútená a hlúpa," povedal Sencov v rozhovore pre Guardian.



Ako dodal, ťažko nazvať tento záznam filmom v tradičnom zmysle slova. "Film by mal byť premyslený, plánovaný, editovaný. Toto je skôr náhodne nakrútený dokument vojny," podotkol.



Snímka s názvom "Real" vznikla takmer presne pred rokom. Často sa v nej ozýva pískanie, hukot či pípanie, keď nad hlavami vojakov lietajú guľky a mínometné strely. Hlas Sencova je počuť pomerne často, divák však nikdy nevidí jeho tvár.



Záznam končí tak nečakane, ako aj začína - v strede vety, s poznámkou, že zahynulo 22 ukrajinských vojakov. Z ľudí, ktorí sa nachádzali spolu so Sencovom v zákope a ktorých tváre sú na záberoch viditeľné, od nakrútenia tejto snímky niektorí utrpeli zranenia a traja už zahynuli, uviedol režisér.



Oleh Sencov sa narodil na Kryme. Po tom, čo Moskva polostrov v máji 2014 anektovala, ho zadržali ruské úrady a obvinili zo sprisahania s cieľom plánovania teroristických útokov. V roku 2015 bol režisér odsúdený na 20 rokov väzenia. V roku 2019 sa dostal na slobodu v rámci výmeny väzňov.