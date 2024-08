Najkrajší je detský smiech

Piešťany 5. augusta (OTS) - Počas 4 dní od 16. do 19. augusta sa na 10 pódiách po celom meste Piešťany odohrá 40 divácky najúspešnejších komédií. Organizátori mysleli však aj na deti a vytvorili pre nich vlastný program.si snáď pospevuje každý, kto má v rodine dieťa. Na festivale nebudú chýbať a predstavenia uvidíte s krásnymi kulisami, kostýmami, farebným svetom a s novými dobrodružstvami. Kompletný program unikátneho festivalu nájdete na stránke: www.piestanskezabaly.sk povedalV Kursalone (známom aj ako Kúpeľná dvorana) sa odohrá rozkošný divadelný príbeh malého nemotorného PINOCCHIA, z ktorého vyrastie malé dieťa. A takého má v dospelosti v sebe každý z nás. Nádherné bábky, veselé pesničky okúzlia nielen deti, ale aj dospelých. Bábkový príbehzanechá spomienku na celý život.Malí diváci od 3 rokov sa môžu tešiť na interaktívne predstavenie s názvom, v ktorom vystupujú dvaja nešikovní, ale veľmi snaživí klauni. Chcete vidieť špeciálne prístroje na zisťovanie detskej neposlušnosti a zoznámiť sa s prípadmi výnimočne neposlušných detí, ako sú: mľaskajúci chlapček, špinavá Anička, lenivý Tóno a Vierka, ktorá sa špárala v nose? Nenechajte si ujsť múzeum neposlušných detí PASKUDÁRIUM, ktoré je plné hravosti a fantázie. Nemôžu tu chýbať, spolu s rodičmi, deti od 3 rokov. Vedeli ste, že v rozprávkovom lese žijú popri troch kozliatkach a troch prasiatkach aj tri teliatka? Príďte sa o nich dozvedieť viac v detskom predstaveníV parku a v uliciach mesta sa budú odohrávať ďalšie zábavné animácie pre deti, ktoré budú dostupné zdarma pre všetkých návštevníkov. Tanečné školy, bublinová šou, maľovanie na tvár, pouličné divadielka, výtvarné, hudobné workshopy, výroba tričiek s vlastným dizajnom... V uliciach Piešťan bude bohatý program počas celého trvania festivalu.Festival zábavy - Piešťanské zábaly je veľkolepé 4-dňové divadelno-zábavné podujatie s bohatým programom pre všetky generácie. Od 16. do 19. augusta 2024 sa odohrá v Piešťanoch viac ako 40 divadelných predstavení so slovenskými známymi hercami na 10 pódiách. Aktuálny program je zverejnený na stránke festivalu Program | Piešťanské Zábaly (piestanskezabaly.sk) Lístky na jednotlivé predstavenia, prípadne aj celodenné vstupenky na viac predstavení je možné zakúpiť si prostredníctvom siete Predpredaj.sk Neváhajte a už teraz si zabezpečte lístky na toto jedinečné podujatie!Viac informácií:Facebook: Festival zábavy Piešťanské zábalyInstagram: festival_piestanskezabaly