Najlepšie roky legendárnej skupiny Tublatanka vychádzajú na dvojvinyle

Bratislava 3. decembra (TASR) - Vinylový dvojalbum Najlepšie roky legendárnej rockovej skupiny Tublatanka je jedným z vrcholov vinylovej edície Opusu v roku 2020. Nanovo remastrovaný výber reprezentuje to najlepšie, čo Tublatanka vytvorila. Oficiálne vychádza v piatok 4. decembra. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Dve LP platne obsahujú 21 piesní a sú výberom z prvých šiestich LP platní od debutovej z roku 1985 až po rok 1993, kedy sa pôvodná zostava skupiny rozpadla. Sú nimi O nás, Vo veľkej škole dní, Pravda víťazí, Démon pomsty, Ja sa vrátim!, Priateľ, Dnes, Láska, drž ma nad hladinou, Matka, Spálená láska, Kúpim si kilo lásky, Skúsime to cez vesmír, Žeravé znamenie osudu, Smrť a sláva, Volanie divočiny, Šlabikár, Tuláčik s dobrou povesťou, Stojím, padám, Šlabikár IV., Viem čo chceš a Poďme bratia do Betlehema.



Výber ponúka hity a najlepšie piesne z obdobia tvorby "starej Tublatanky", keď pôsobila v klasickej zostave Martin Ďurinda (spev, gitary, klávesové nástroje), Pavol Horváth (spev, basová gitara), Juraj Černý (bicie nástroje, perkusie) a fanúšikom na koncertoch spievala obľúbené piesne ako Stojím, padám alebo Tuláčik s dobrou povesťou, ktorú fanúšikovia doteraz volajú Judáš, keďže pôvodný názov piesne musel byť kvôli cenzúre bývalého režimu premenovaný. Obal albumu je pestrý s množstvom doteraz nepublikovaných fotografií starej zostavy a obsahuje aj recesistickú fotografiu s nápisom "tajomstvo úspechu" Maťa Ďurindu s dvorným textárom Martinom Sarvašom pred plagátom členov Beatles v životnej veľkosti. Na albume je aj bonus v podobe piesne Poďme bratia do Betlehema, ktorú pôvodne skupina nahrala ako singel na malú SP platňu aj s vokálom a basgitarou Paľa Horvátha, ale po jeho odchode zo skupiny v roku 1993 sa pieseň znovu nahrávala bez neho pre nový album s rovnomenným názvom.



„Zaujímavosťou tohto dvojalbumu je, že vždy číslo poradia piesne na gramoplatni je zároveň aj poradím albumu, na ktorom daná pieseň vyšla. Napríklad Pravda víťazí má poradové číslo tri a to tiež znamená, že vyšla na treťom albume, ktorým je Žeravé znamenie osudu. Toto pravidlo platí pri všetkých piesňach. Ďalšou zvláštnosťou je, že vydavateľstvo Opus vylovilo v archívoch staré magnetofónové pásy, do ktorých boli piesne v 80. a 90. rokoch zmixované. Tie sme po tridsiatich rokoch v štúdiu zvukovo vylepšovali a remasterizáciou starých analógových nahrávok pomocou modernej štúdiovej technológie sme dosiahli lepší a príjemnejší zvuk. A nakoniec aj samotný cover je raritou. Obal vinylového dvojalbumu Najlepšie roky sa dá roztvoriť a tam fanúšikovia môžu nájsť mnohé, doteraz nepublikované fotografie starej Tublatanky s basgitaristom a spevákom Paľom Horváthom a dnes už nebohým bubeníkom Ďurom Černým,“ uviedol pre médiá líder kapely Maťo Ďurinda.