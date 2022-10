Najlepším potápačským filmom sa stala snímka o krídlovcovi ohnivom

Štrbské Pleso 3. októbra (TASR) - Grand Prix si z 37. ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorého názov organizátori doplnili o Tatry 2022, odniesol dokument The Coral Fighters of the Caribbean z dielne nemeckého režiséra Floriana Guthknechta. Ocenenie Top fotograf za autorské portfólio získal Talian Claudio Zori. Podujatie, ktoré v nedeľu (2. 10.) uzavrela prehliadka víťazných snímok, ponúklo takmer 220 diel od tridsiatich autorov z desiatich krajín.



"Sme radi, že sa nám po dvoch rokoch pandémie znova podarilo nielen stretnúť sa naživo, ale takisto aj toto podujatie vrátiť späť do Vysokých Tatier, čím sme, verím, odštartovali novú kapitolu jeho histórie," skonštatoval riaditeľ festivalu Michal Procházka.



Mená víťazov v jednotlivých kategóriách vyhlásili v sobotu (1. 10.) večer. Grand Prix získala spomenutá snímka od nemeckého režiséra Floriana Guthknechta. Hlavnú cenu si odniesol aj v roku 2008. Divákov tentokrát vzal pod hladinu Karibiku, kde koralový svet ohrozuje krídlovec ohnivý.



"Rozhodovali sme sa medzi dvoma filmami, ktoré boli ozaj kvalitatívne vyvážené, ale nakoniec sme udelili Grand Prix Florianovi, ktorý environmentálnu problematiku poňal komplexnejšie," zdôvodnil výber predseda filmovej poroty, zvukový majster Štefan Baroš. Víťazná snímka porotcov zaujala nielen z filmárskej stránky, ale aj odborným a dôkladným spracovaním témy.



V kategórii film bolo už tradične hneď niekoľko ocenených snímok. Cenu poroty festivalu získala nemecká filmárka Claudia Schmitt za dokument The Origin – Life around the Hot Spring, ktorý mapuje život v okolí horúceho prameňa. Cena riaditeľa festivalu ostala na Štrbskom Plese v rukách domáceho amatérskeho filmára a potápača Pavla Kráľa, ktorý svoju kameru namieril na jarné štrkoviská. Cenu prezidenta Zväzu potápačov Slovenska – Majster Slovenska a zároveň aj prvé miesto v kategórii film udelili tvorcom z Poseidon Studio za snímku Vtáčí ostrov – unikátny biotop Sĺňava.



Top fotografom sa tento rok stal Talian Claudio Zori. V kategórii sladká voda bodoval Peter Borsch, ktorý získal prvé miesto aj v kategórii kreatívna fotografia. V kategórii slaná voda porotcov najviac oslovili zábery Petra Schultesa. V kategórii čiernobiela fotografia triumfoval Ferenc Lőrincz a kategóriu amatérskej fotografie ovládol Martin Kanka.