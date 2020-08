Najstarší člen hereckej rodiny Sheenovcov sa dožíva 80 rokov

Dayton/Bratislava 2. augusta (TASR) – Martin Sheen je diváckej verejnosti známy najmä z úspešného televízneho seriálu Západné krídlo (1999-2006), v ktorom stvárnil amerického prezidenta. Presvedčivý výkon v roli prvého muža Ameriky mu vyniesol päť nominácii na Zlatý glóbus, ktorý v roku 2001 aj získal. Americký herec Martin Sheen, najstarší člen hereckej rodiny Sheenovcov, sa v pondelok 3. augusta dožíva 80 rokov.



Martin Sheen, vlastným menom Ramón Gerardo Antonio Estévez, sa narodil 3. augusta 1940 v meste Dayton v americkom štáte Ohio. Ako siedme dieťa z desiatich vyrastal v prisťahovaleckej rodine španielskeho robotníka a írskej emigrantky. Pre herectvo sa nadchol už v mladom veku a po stredoškolských štúdiách odišiel za svojím snom do New Yorku. Koncom 50. rokov 20. storočia debutoval na svetoznámom Broadwayi. Z obavy pred diskrimináciou kvôli španielskemu menu si zvolil umelecký pseudonym Martin Sheen.



Do širšieho diváckeho povedomia sa dostal vďaka psychologickej dráme The Incident (Incident, 1967), kde si zahral teenagera terorizujúceho spolucestujúcich v metre.



V 70. rokoch minulého storočia sa Sheen presadzoval rolami mladých mužov, ktorí sa búria a pohŕdajú spoločenskými konvenciami či už z presvedčenia alebo následkom psychickej depresie.



Výborný výkon podal najmä v úlohe masového vraha v kriminálnej dráme Bandlands (Zapadákov, 1973), za ktorý získal o rok neskôr na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiáne v Španielsku ocenenie pre najlepšieho herca. Obdivuhodné herecké kreácie vytvoril tiež vo vojnovej dráme Apocalypse Now (Apokalypsa, 1979) a v televíznom seriáli Kennedy (1983).



Po boku svojho syna, známeho búrliváka Charlieho Sheena si zahral napríklad v úspešnom trileri zo zákulisia americkej burzy Wall Street (1987).



V posledných rokoch predviedol Martin Sheen svoje umenie napríklad vo filmoch The Amazing Spider-Man (Spider Man, 2012), Selma (2014) alebo Badge of Honor (2015).



Martin Sheen získal celosvetovú popularitu najmä ako predstaviteľ amerického prezidenta v cenami ovenčenom televíznom seriáli The West Wing (Západné krídlo, 1999-2006). Seriál z prostredia Bieleho domu vtiahol do deja tisíce divákov a Sheenovi vyniesol šesť nominácii na cenu Emmy a päť nominácii na Zlatý Glóbus, z ktorých jednu premenil na výhru (2001).



Herec je od roku 1961 ženatý s Janet Sheenovou a ich všetky štyri deti sa venujú hereckej kariére.



Martin Sheen sa popri umeleckých aktivitách angažuje v niekoľkých charitatívnych organizáciách, pomáha pri svetových kampaniach týkajúcich sa problému AIDS a aktívne sa zapája do boja proti výrobe nukleárnych zbraní.