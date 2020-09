Najstarší člen spievajúcej rodiny Babjakovcov Martin, má 60 rokov

Operný spevák Martin Babjak a klavirista Daniel Buranovský, archívna snímka. Foto: Nadácia Zentiva

Banská Bystrica/Bratislava 15. septembra (TASR) – Operný spevák Martin Babjak pochádza z rodiny, ktorá by sa v rámci Slovenska mohla zaradiť k unikátom. Ide totiž o kompletne spievajúcu rodinu.Jeho rodičia stáli pri zrode Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Otec Štefan Babjak bol sólistom a matka Terézia Babjaková zboristkou bystrickej Opery. O šesť rokov mladší brat Štefan je takisto operným spevákom a primášom Ľudovej hudby Štefana Babjaka, ďalší brat Ján je tenorista a sestra Terézia Babjaková-Kružliaková je mezzosopranistka.Popredný slovenský barytonista a neúnavný propagátor hudby v rôznych jej podobách i žánroch Martin Babjak sa v utorok 15. septembra dožíva 60 rokov.Martin Babjak sa narodil 15. septembra 1960 v Banskej Bystrici. Pochádza z piatich detí. Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole dopravnej bral hudbu iba ako príjemnú zábavu a i keď hrával vo folklórnej skupine, na umeleckú dráhu nepomýšľal. K prehodnoteniu svojich ďalších životných plánov dospel až v maturitnom ročníku. Po talentových skúškach sa nádejný spevák dostal na bratislavské Konzervatórium do triedy profesorky Idy Černickej. Počas štúdia absolvoval štvormesačnú stáž na vokálnej škole milánskeho Teatro La Scala.Prvé kroky na slovenskej opernej scéne urobil ako sólista Štátnej opery v rodnej Banskej Bystrici. Po dvoch sezónach vyhral v roku 1989 konkurz do bratislavského Slovenského národného divadla (SND), kde spieval 16 rokov. Občas stál aj na javisku košickej opernej scény. V súčasnosti je umelcom v slobodnom povolaní.S úspechom hosťoval na operných scénach v USA, Švajčiarsku, Česku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Egypte, Kanade a v Japonsku.Pravidelne sa venuje aj koncertnej činnosti, no jeho doménou ostáva operná scéna, kde môže naplno zúročiť nielen svoje spevácke, ale i herecké dispozície. K jeho najúspešnejším postavám patrí Figaro v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, Alfonso v Donizettiho Favoritke, Čajkovského Eugen Onegin, Posa v Donovi Carlosovi a Verdiho Nabucco. Pokiaľ ide o operu 20. storočia, úspechy zaznamenal najmä ako Golaud v Debussyho opere Pelléas a Mélisanda a Nechľudov v Cikkerovom Vzkriesení.Od opery si Martin Babjak rád odskočí tiež k iným žánrom. V rôznych galapredstaveniach si neraz zaspieval aj s interpretmi populárnej hudby. Pre svojich fanúšikov nahral tri CD s názvami Romantika, Poetica a Folklorika.Martin Babjak je laureátom viacerých speváckych súťaží a ocenení. V roku 1992 sa stal laureátom Speváckej súťaže Luciana Pavarottiho v Philadelphii (USA). O tri roky neskôr, v roku 1995 zvíťazil na 27. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže Totti dal Monte v Taliansku. V roku 2018 získal cenu Identifikačný kód Slovenska za posolstvo a šírenie myšlienky humanizmu, spolužitia a mieru. Pri príležitosti štvrťstoročia Slovenskej republiky ho v tom istom roku ocenili za prácu v prospech SR.Operný spevák Martin Babjak patrí medzi najznámejších slovenských otužilcov. Počas zím spolu s ďalšímiholduje kúpaniu v studenej vode. Ako tvrdí, svoj hlas má aj vďaka otužovaniu plne pod kontrolou.Martin Babjak má dve dcéry, ktoré sa tiež pohybujú v umeleckej sfére.