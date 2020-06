Najväčší zlatý poklad sveta

Bratislava 2. júna (OTS) - Svetová výstava Poklad Inkov sa po niekoľkých týždňoch čakania dočkala vytúženého dátumu otvorenia. Po zdolaní mnohých prekážok sa konečne sen stane realitou! S dodržiavaním všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení otvorí svoje brány už 24. júna na Bratislavskom hrade. Unikátna expozícia predstaví viac ako sto originálnych zlatých exponátov pochádzajúcich z obdobia dávnych civilizácií Južnej Ameriky. Exponáty, ktoré na tejto výstave uvidíte, opustili Peru prvýkrát a ich prevoz do Európy sa konal pod záštitou prezidenta Peru. Ide o zlatý poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Tieto exponáty chodili do Peru obdivovať milióny ľudí z celého sveta a práve teraz, kedy nemôžeme cestovať do ďalekých krajín, si budeme môcť pozrieť tieto vzácne kúsky niekoľko mesiacov aj v Bratislave.Výstava Poklad Inkov predstavuje originálne zlaté exponáty pochádzajúce z ríše Inkov a ďalších juhoamerických civilizácií. Na ploche viac ako 1000 m2 návštevníci uvidia stovky predmetov, do ktorých je doslova vrytá história starých civilizácií a ich bohov. Exponáty boli do Európy zapožičané s poverením peruánskej vlády a pod záštitou samotného prezidenta. „," povedala zástupkyňa organizátora výstavyMedzi najcennejšie exponáty patrí veľká posmrtná zlatá maska ozdobená smaragdmi symbolizujúca nesmrteľnosť. Táto maska váži takmer 2 kg a okrem ceny samotného zlata má nesmiernu duchovnú hodnotu. Na výstave návštevníci uvidia päť historických korún dávnych vládcov, zlaté ruky v nadživotnej veľkosti a ďalšiu unikátnu hrobovú výbavu. Okrem toho budú mať možnosť vidieť veľké množstvo rituálnych predmetov, ako sú obetné nože, poháre, či obrovské náhrdelníky, ktoré nosili kňazi počas obradov. „" doplnila. „," hovoríNa návštevníkov čakajú aj ďalšie úžasné exponáty a inštalácie. Veľmi zaujímavý je napríklad veľký model bájneho mesta Machu Picchu, zlatý trón samotného vládcu Inkov, či kópia Slnečnej brány od jazera Titicaca. Nebude chýbať 3D zóna s virtuálnou realitou, kde sa návštevníci po ríši Inkov doslova prejdú. Pre deti je pripravený „Detský chodník“, pri ktorom budú plniť rôzne úlohy a na konci nájdu svoj poklad. „" doplnilaPre študentov budú pripravené pracovné listy a vedomostný kvíz s témami nielen o zlatom poklade, ale predovšetkým o histórii celého amerického kontinentu.Na výstave spolupracuje SNM - Historické múzeum a české Národní muzeum. Usporiadateľ výstavy je spoločnosť JVS, ktorá priniesla do Bratislavy svetové výstavy ako Cosmos Discovery, Titanic, či Tutanchamon.Viac informácií na www.pokladinkov.sk Vstupenky sú k dispozícii cez predpredaj siete Ticketportal. Počas konania výstavy bude možné ich zakúpiť aj priamo na mieste.