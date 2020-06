Najväčšia prehliadka slovenského dizajnu chce pritiahnuť viac tvorcov

Vyhlasovatelia súťaže:

Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácii nájdete na webe: ncd.scd.sk Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnuSlovenské centrum dizajnuJ&T BankaAntalisAsociácia ilustrátorov – ASILÚnia grafických dizajnérov SlovenskaDesignum

Bratislava 18. júna (OTS) - Národná cena za dizajn po rokoch prechádza veľkými zmenami, ktorými chce reflektovať pestrosť súčasného dizajnu.Národná cena za dizajn po dvoch rokoch opäť ocení najlepší slovenský komunikačný dizajn. Chce sa však posunúť smerom vpred a poskytnúť väčší priestor digitálnym a multimediálnym projektom či reklamným kampaniam. „” hovorí dizajnér, tohtoročný kurátor ocenenia.Problémom boli podľa organizátorov priveľmi všeobecné kategórie, v ktorých sa súťažilo: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Vďaka tomu sa často stávalo, že spolu súťažili charakterom výrazne odlišné projekty, napríklad kniha s reklamnou kampaňou.” hovoríKategórie sa preto po novom rozčlenia do 9 oblastí komunikačného dizajnu: identita, kampaň, knihy a publikácie, digitál, animácia a video, priestor, písmo, obal a objekt, plagát a vizuál. Porota v každej oblasti vyberie maximálne troch nominovaných, z ktorých neskôr vyberie víťazov. Najlepšie študentské práce budú ocenené samostatne, kategória Dizajn s pridanou hodnotou zase ponesie nové meno – Nové horizonty. Miesto v nej nájdu projekty, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach, ako sú autorské a experimentálne projekty alebo výskum a vývoj v oblasti komunikačného dizajnu. Projekty, ktoré aktívne vstupujú do spoločenských, ekologických tém či inovácií, môže porota oceniť špeciálnou cenou Dizajn s presahom. Novým ocenením bude Cena za ilustrácie v kontexte dizajnu, ktorú udelí Slovenské centrum dizajnu spolu s asociáciou ilustrátorov ASIL. Spomedzi všetkých ocenených porota udelí aj cenu “Grand Prix” pre dizajnéra/dizajnérku/štúdio roka.Hodnotenie však bude flexibilné, zoznam ocenení tak môže každý rok vyzerať inak. Ak sa totiž v niektorej oblasti do súťaže neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov, porota v nej nemusí ocenenie udeliť.Pestrosť, ktorá je cieľom tohtoročnej ceny, sa odrazila aj na zložení poroty, ktorej členovia pochádzajú z viacerých oblastí komunikačného dizajnu. Jej členmi sú kurátorka digitálneho dizajnu z viedenského Múzea úžitkového umenia Marlies Wirth, CEO reklamnej agentúry MUW SAATCHI & SAATCHI Rastislav Uličný, česká grafická dizajnérka Adéla Svobodová, uznávaný poľský dizajnér Jacek Mrowczyk a kurátor NCD 2020 a laureát ocenenia za rok 2016 Boris Meluš.Prihlasovanie do NCD 2020 je otvorené do 1. júla. Počas leta z prihlásených projektov porota vyberie nominácie, ktoré budú prezentované na jeseň. Tradičná výstava to však kvôli súčasnej situácii možno nebude. „,“ hovorízo Slovenského centra dizajnu, ktoré cenu organizuje.