Bratislava 4. mája (TASR) - Najväčšie hity Petra Hapku vychádzajú na vinyle pod názvom Nejlepší z nejlepšího. Je to kolekcia 12 piesní, ktoré vychádzajú výlučne na LP a dokladujú jeho vývoj od roku 1964, keď Karel Gott naspieval Hapkovu Malou píseň na slová Petra Radu. Zásadná bola spolupráca s textárom Michalom Horáčkom, z ktorej vzišli hity pre osobnosti, ako sú Hana Hegerová a Richard Müller. Súčasťou zostavy mimoriadnych skladieb sú tiež duety s Lucie Bílou a Janou Kirschner. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Tucet piesní na LP tvoria Malá píseň, Kázání v kapli Betlémské, Žít, jen žít, Pohrdání (Zpověď herečky), Píseň pro Joriku, Kdybych byl malířem, Klaudie, Levandulová, Štěstí je krásná věc, Dívám se, dívám, Kocour se schoulil na tvůj klín a Bude mi lehká zem.



Hapkov talent, elegantný zjav a muzikantský spev niekoľko desaťročí spoluvytvárali podobu českého popu najvyššej kvality. Novú kompiláciu pre vinylovú podobu zostavil hudobný publicista a rozhlasový dramaturg Miloš Skalka. Nechýba jej remasterovaný zvuk, sprievodný text a dokumentárne fotografie. Nápadité a najčastejšie baladické songy predstavovali dôležitý kus repertoáru mnohých výrazných hlasov českej populárnej hudby.



Skladateľ, klavirista a spevák Petr Hapka (narodený 13. mája 1944) sa skladateľskej tvorbe venoval od roku 1963. Jednou z jeho prvých bola Malá píseň, ktorú nahral Gott. Známa je jeho dlhodobá spolupráca Hegerovou, pre ktorú napísal skladby na autorskú LP platňu Potměšilý host (1987, hity Levandulová, Vana plná fialek). V roku 1988 pripravil autorsky album V penzionu svět na texty Michala Horáčka (hity Štěstí je krásná věc, S cizí ženou v cizím pokoji). Bol vyhľadávaným autorom filmovej hudby, zložil hudbu do viac ako 50 českých, slovenských a nemeckých filmov, tým prvým bol Akce Bororo v roku 1971. Akadémia populárnej hudby ho 14. mája 2014 za jeho päťdesiatročnú umeleckú dráhu uviedla do Siene slávy českej populárnej hudby. Zomrel 25. novembra 2014 vo veku 70 rokov.