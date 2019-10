Najväčšou hviezdou 29. ročníka Mesiaca fotografie je Joan Fontcuberta

Bratislava 28. októbra (TASR) - Tridsiate výročie Nežnej revolúcie a súčasná fotografia v stredo- a východoeurópskom priestore sú nosné témy medzinárodného festivalu Mesiac fotografie. Podujatie, ktoré prinesie 31 individuálnych a kolektívnych výstav, sa uskutoční od 29. októbra do 30. novembra v Bratislave. Vizuálny zážitok prinesú medzinárodné hviezdy fotografie, ako umelecká skupina AES+F, Joan Fontcuberta, Cédric Delsaux, Tom Jakobi. Ako ďalej informoval v pondelok na tlačovej konferencii riaditeľ festivalu Václav Macek, veľký zážitok sľubuje rozsiahla retrospektíva Vladimíra Židlického.



Festival ponúkne výber súborov reflektujúcich udalosti Novembra 1989, respektíve autorov, ktorí boli v opozícii voči komunistickej moci vo vtedajšom východnom bloku. "Nebude to však prehliadka historických fotografií," podčiarkol Macek. Návštevníci si budú môcť pozrieť nielen výstavu Sametová/Nežná, ale aj výstavu o Slušoviciach, v ktorej Tomáš Pospěch odprezentuje závan retra z obdobia kolektívneho poľnohospodárstva, či výstavu Love-Krowe Witolda Krassovského o svete nezávislej kultúry v Poľsku 80. rokov. Výstavy Projekt 17/11 a Višegrád 30 rokov po páde Berlínskeho múru dokumentujú aktuálny stav kultúr, ktoré sa zbavili komunizmu.



Ruská umelecká skupina AES+F, ktorej intermediálna tvorba zahŕňa fotografiu, videoart a digitálne technológie, prinesie do Bratislavy súbor The Feast of Trimalchio (Trimalchiova hostina). Výstava monumentálnych videoinštalácií a série veľkoplošných digitálnych "malieb" je vizuálnou interpretáciou básnickej fikcie "Satyricon", ktorej autorom je slávny básnik Nerovho Ríma Gaius Petronius Arbiter. Umelci vytvorili vizuálny sviatok plný lesku, bohatstva a obžerstva, ktorý diváka na chvíľu uväzní v dočasnom "raji" a vyvolá silné emócie i pálčivé otázky. Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. októbra v Dome umenia.







Najväčšou hviezdou 29. ročníka festivalu je Španiel Joan Fontcuberta. "Vo fotografii funguje zhruba 30 rokov, je nositeľom ceny Hasselblad, ktorá sa dáva najvýznamnejších svetovým autorom. Vie vystihnúť citlivé miesta fotografie. Keď v 90. rokoch začal spochybňovať to, či fotografia je, alebo nie je dokumentárna, nakoľko klame, alebo je pravdivá, myslím si, že to je bod, ktorý je stále zaujímavý," priblížil pre TASR Macek autora, ktorý využíva médium fotografie ako základ svojej konceptuálnej tvorby. Ako fotograf, ale i spisovateľ, editor a kurátor sa najintenzívnejšie venuje téme vzťahu fotografie a pravdivosti. Fontcuberta v Bratislave predstaví súbory s názvom Gastropoda a Trauma. V prípade oboch autor pristupuje k fotografii ako k živému organizmu. V projekte Gastropoda sa vyrovnáva s "metabolizmom fotografií", v Traume zas pozoruje, čo sa stane, keď fotografia prestane zobrazovať realitu v dôsledku degradácie chemikálií citlivých na svetlo. "Snaží sa vyťahovať z archívov staré fotografie a nechá ich dotvárať prírodou, slimákmi alebo čímkoľvek ďalším, hovorí o tom, čo v dnešnej dobe je autorské dielo," dodal Macek k autorovi, ktorého diela budú vystavené v Galérii mesta Bratislavy.



Nielen pre mladšie ročníky bude lákadlom výstava francúzskeho fotografa Cédrica Delsauxa. Patrí k umelcom, ktorí svojou tvorbou v divákovi často vyvolávajú znepokojenie. Známa je napríklad jeho futuristicko-apokalyptická séria fotografií Dark Lens, ktorú ocenil aj režisér Hviezdnych vojen George Lucas. V Bratislave predstaví súbor Welcome to the Dark Corporation (Vitajte v temnej korporácii).







Macek ďalej upozornil na kolektívnu výstavu Ozveny festivalu La Gacilly-Baden 2019, najväčšieho outdoorového fotografického podujatia v Európe. Prehliadka ponúkne výber deviatich svetoznámych autorov, ktorí sa zúčastnili na projekte Hymnus na zem.



Český fotograf Vladimír Židlický, ktorý sa preslávil experimentmi s dedičstvom klasických umeleckých disciplín, prinesie do bratislavskej Danubiany rozsiahlu retrospektívu, mapujúcu jeho tvorbu za posledných 50 rokov.



Mesiac fotografie prinesie aj individuálne výstavy autorov, ako Tom Jacobi, Akos Czigany, Rudolf Strobl, Robo Kočan, Marija Laurinen či Martin Kochan, ktorý je tiež autorom titulnej fotografie festivalu.