Najviac nominácií na cenu Český lev majú filmy Zátopek a Okupace

Praha 19. januára (TASR) - Česká filmová a televízna akadémia vyhlásila v utorok nominácie pre 29. ročník Českého leva.



Najviac sošiek - 13 - môžu získať drámy "Zátopek" a "Okupace", 11 nominácií má "Muž so zajačími ušami" a o deväť sošiek sa bude uchádzať "Atlas vtákov".



Priamo na tlačovej konferencii k nomináciám bola udelená cena filmových fanúšikov a cena za najlepší filmový plagát - obe získala snímka "Zátopek".







Ceremoniál s vyhlásením víťazov bude prenášaný 5. marca naživo prostredníctvom Českej televízie, informuje daná inštitúcia.



Najväčšiu pozornosť akademikov si získali dva filmy s 13 nomináciami - životopisná dráma "Zátopek" režiséra Davida Ondříčka a debut režiséra Michala Nohejla "Okupace", tragikomická dráma z obdobia normalizácie.



Celkovo 11 nominácií získala fantastická komédia slovenského režiséra Martina Šulíka "Muž so zajačími ušami".







Deviatimi nomináciami sa môže pochváliť "Atlas vtákov", sonda do komplikovaných rodinných vzťahov a sveta komunikačných technológií, ktorej režisérom je slovinský filmár Olmo Omerzu.



Osem nominácií si vyslúžili "Chyby", romantická dráma režiséra Jana Prušinovského.



Už druhýkrát boli otvorené ďalšie kategórie aj pre televízne projekty a rovnako tak druhýkrát samostatne súťažia animované a krátke filmy.



Ceny Český lev budú odovzdané filmovým tvorcom v sobotu 5. marca v Dvořákovej sieni pražského Rudolfina. Večerom bude prvýkrát sprevádzať režisér, herec a moderátor Jiří Havelka.



Celkovo 184 akademikov vyberalo z 84 hraných, dokumentárnych, animovaných a krátkych filmov i televíznych diel spĺňajúcich štatút cien Český lev.



V súboji o sošky v 19 štatutárnych kategóriách sa v záverečnom hlasovaní stretne celkom 25 titulov.