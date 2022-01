Najviac nominácií na Českého leva získali zhodne Okupácia a Zátopek

Bratislava 17. januára (TASR) - Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) zverejnila v pondelok nominácie na ceny Český lev za rok 2021. Najviac nominácií zhodne získali filmy Okupácia a Zátopek, darilo sa aj snímkam Muž so zajačími ušami, Atlas vtákov a Chyby. Po druhý raz otvorili ďalšie kategórie aj pre televízne projekty a rovnako druhýkrát súťažia samostatne animované a krátke filmy. O sošku Českého leva zabojuje v 19 štatutárnych kategóriách celkovo 25 titulov. Informuje o tom organizátor na svojej webstránke.



Životopisná dráma Zátopek režiséra, spoluproducenta a spoluautora scenára Davida Ondříčka a debut režiséra Michala Nohejla Okupácia, tragikomická dráma z obdobia normalizácie, si od akademikov vyslúžili rovnako 13 nominácií. Ostatný film Martina Šulíka Muž so zajačími ušami, fantazijná komédia o spisovateľovi, ktorému náhly sled udalostí otočil život hore nohami, získal 11 nominácií, deväť nominácií má Atlas vtákov, sonda do komplikovaných rodinných vzťahov a sveta komunikačných technológií, ktorú režíroval Olmo Omerzu.



Romantická dráma režiséra Jana Prušinovského Chyby, ktorá rozpráva o vyrovnávaní sa s vlastnou minulosťou, dostala osem nominácií. S piatimi nomináciami nastupuje do záverečného boja televízny cyklus režisérky Lenky Wimmerovej Božena o prvej veľkej českej spisovateľke Božene Němcovej. Štyri nominácie získal medzinárodne oceňovaný animovaný film Michaely Pavlátovej Moje slnko Mad, ktorý poeticky rozpráva príbeh Češky vydatej do Kábulu.



V kategórii najlepší film sú nominované snímky Atlas vtákov, Chyby, Muž so zajačími ušami, Okupácia a Zátopek.



Nomináciu v kategórii najlepší dokumentárny film získali dokumenty s názvami Jednotka intenzívneho života, Láska pod kapotou, s ktorým sa o Českého leva uchádza slovenský režisér Miro Remo, ďalej filmy Nebe, Nová šichta, Sny o túlavých mačkách.



Herečkami nominovanými za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe sú Alena Mihulová, Anna Kameníková, Pavla Gajdošíková, Eliška Křenková a Martha Issová. Cenu za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe môže získať Miroslav Donutil, Jan Jankovský, Miroslav Krobot, Martin Pechlát a Václav Neužil.



V súboji o cenu za najlepšiu réžiu sa ocitli Olmo Omerzu za Atlas vtákov, Jan Prušinovský za film Chyby, Martin Šulík za Muža so zajačími ušami, debutujúci Michal Nohejl za Okupáciu a David Ondříček za film Zátopek.



Udeľovanie cien Český lev sa uskutoční v priamom prenose na ČT1 5. marca od 20.10 h z pražského Rudolfína. Moderátorom večera bude po prvý raz Jiří Havelka.